Ferida greu després de ser atropellada per un patinet elèctric a Sabadell

Una dona de 52 anys està en estat greu després de ser atropellada per un patinet elèctric mentre caminava per una vorera a la ciutat de Sabadell . Segons ha informat la policia municipal, els fets van succeir aquest dijous a les 16.46 hores a l'altura del número 51 del carrer de Sant Isidor, al barri de Can Rull.



Per causes que encara no han transcendit, tant el conductor del patinet com la vianant avançaven per la vorera quan el vehicle va atropellar la vianant.



Segons detallen les mateixes fonts policials, la víctima va ser traslladada a l'Hospital Parc Taulí de la capital vallesana, on va ingressar amb pronòstic greu, després de ser atesa en un primer moment per una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques.