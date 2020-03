Ens podem desplaçar per anar a donar sang o alimentar animals? Els Mossos i Protecció Civil resolen els dubtes

"És el moment de quedar-nos a casa. Davant del dubte, quedar-se a casa". És el missatge que ha llançat l'intendent dels Mossos d'Esquadra Josep Antoni Saumell, que ha comparegut al costat del subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, per resoldre dubtes sobre la situació que es viu a Catalunya arran del confinament pel coronavirus.

Els dos responsables han remarcat novament que la mobilitat està molt limitada i que s'està denunciant "gent que es troba sense causa justificada fora de casa seva". De fet, a Barcelona s'ha detingut una persona que ha desobeït la policia autonòmica i s'ha resistit quan li deien que havia de tornar a casa. "Hi ha ciutadans que pensen que poden sortir a córrer o amb la bicicleta, o altres que amb una barra de pa es posen a passejar", ha dit Saumell. Des de l'entrada en vigor del confinament i les restriccions de mobilitat, s'han identificat 1.051 ciutadans i s'han aixecat 141 actes per incompliment de l'estat d'alarma.

Entre tots dos han detallat alguns casos concrets que poden trobar-se els ciutadans durant aquests dies tancats a casa.

Qualsevol tràmit administratiu que no sigui indispensable s'ha posposat. Per exemple, si algú tenia hora per passar la ITV del vehicle, no ho ha de fer. Si li caduca el termini, no hi haurà cap sanció.

En cas d'un accident en un desplaçament el perit es mirarà si el desplaçament està justificat i això podria fer canviar els motius de cobrar una indemnització per part de l'assegurança.

Es pot anar a una altra localitat per donar menjar a animals.

Les donacions de sang, en els llocs que segueixen habilitats, estan permeses.

El servei de taxi no està limitat, però només si es tracta d'una causa major i sempre que es faci individualment.

Els menors en cap cas poden anar al parc a jugar ni estar amb altres companys.

D'altra banda, els Mossos han explicat que van identificar durant la jornada de dilluns 12 locals a tot Catalunya que estaven oberts tot i que haurien d'estar tancats. En 7 d'aquests casos es va posar una denúncia perquè, segons l'intendent Saumell, jugaven "a tancar i obrir" el local per "deixar entrar la gent" i amagar-se de la policia autonòmica. "És d'una altíssima irresponsabilitat", ha sentenciat Saumell.

Finalment, en la compareixença a través de les xarxes, han avisat que hi ha gent que s'està fent passar per metges o professionals sanitaris per robar en domicilis. "No apareixen metges a la porta de ningú sense avisar, anteriorment hi ha hagut trucades telefòniques, són persones que s’estan fent passar per metges i tenen un objectiu diferent: robar. No els obrin la porta", ha demanat l'intendent.