Les dones matineres tenen menys risc de patir càncer de pit

Les dones que acostumen a llevar-se d'hora tenen menys risc de desenvolupar càncer de mama, segons un grup d'investigadors del Regne Unit. L'equip de la Universitat de Bristol que ha fet l'estudi diu, però, que encara s'han de descobrir els motius que fan que el risc de càncer de mama sigui més baix en les dones que tenen els ritmes vitals adaptats al matí. En concret, els investigadors detallen que la probabilitat de desenvolupar la malaltia de les dones que es lleven d'hora és del voltant d'un 40% inferior que el de les que es lleven més tard. L'estudi s'ha presentat a la Conferència del Càncer de NCRI a Glasgow, i aquest dimarts se'n fan ressò publicacions com 'The Times'. L'estudi també conclou que dormir més hores de les recomanades, set o vuit cada dia, es relaciona amb un increment del risc. L'estudi s'ha fet a partir del seguiment d'unes 400.000 dones.

Tothom té un rellotge corporal que regeix el funcionament del cos, amb un patró que condiciona des del moment del dia en què tenim son fins a l'estat d'ànim. Hi ha qui es desperta abans i té necessitat d'anar a dormir més aviat, i qui, en canvi, se sent més en forma a la nit. Les persones nocturnes tenen dificultats per aixecar-se al matí, són productives més tard i prefereixen no anar a dormir d'hora. Els investigadors creuen que aquests ritmes tenen relació amb el càncer de mama.

Per això van realitzar un experiment amb més de 180.000 dones que van participar en el projecte del Biobank del Regne Unit, i prop de 230.000 dones més a l'estudi del Consorci de l'Associació del Càncer de Mama. Van veure que les persones programades genèticament per llevar-se d'hora eren menys propenses a tenir càncer de mama que les programades per tenir dinàmiques més nocturnes. Atès que aquests trets s'estableixen en néixer i no estan relacionats amb altres causes conegudes de càncer, com ara l'obesitat, els investigadors estan raonablement segurs que afecten el càncer.

Al voltant d'una de cada set dones del Regne Unit desenvoluparà càncer de mama durant la seva vida, però aquest estudi només considera una petita fotografia de vuit anys de la vida d'una dona. En aquest temps, mostra que dues de cada 100 dones amb ritmes nocturns van desenvolupar càncer de mama en comparació amb una de cada 100 de les que matinen.

La doctora Rebecca Richmond, una de les investigadores de la Universitat de Bristol, va dir a la BBC: "Els resultats de l'estudi són potencialment molt importants, perquè el son és omnipresent i fàcilment modificable". "Les investigacions anteriors han analitzat l'impacte del les feines per torns, però això demostra que pot haver-hi un factor de risc per a totes les dones", assegura.