Les dones viuen cinc anys més que els homes de mitjana, però en passen 20 en mal estat de salut

Amb una esperança de vida mitjana de 86,2 anys, les dones superen en 5,5 l'esperança de vida dels homes, que està en 80,7 anys. Però dels anys que viuen, les dones en passen 20,1 en mal estat de salut, pels 14,1 dels homes. Les dones de més edat i amb un nivell socioeconòmic i d'estudis baix són les que declaren tenir més mala salut. Ho especifica l' Informe de Salut de Catalunya 2019, elaborat pel departament de Salut i fet públic aquest divendres.

Les malalties cròniques afecten el 41,4% de les dones, gairebé set punts més que en el cas dels homes, amb un percentatge del 35,2%. L'informe alerta que gairebé la meitat de les dones de 75 anys o més (un 46,3%) són dependents a l'hora de fer activitats de la vida diària, molt per sobre del 28,1% dels homes. La depressió també afecta més del doble de dones que d'homes (un 11,2% per un 3,9%).

Les dones tenen, en termes generals, conductes més saludables que els homes. El consum de tabac entre les dones és menor (20,5% respecte al 30,9% en els homes) i també ho és el consum de risc d'alcohol, que practiquen un 1,7% de dones i un 6,4% d'homes. Segueixen més la dieta mediterrània (67,2% pel 57,7% dels homes), però els homes encara fan més activitat física saludable: 84,5% els homes per 81,1% de dones.

La càrrega de tasques domèstiques segueix sent molt superior per a les dones que per als homes. Si un 41% de les dones declaren que són les úniques responsables de la casa, només un 11% dels homes ho afirmen. En grups d'edats més joves, les parelles es reparteixen més les tasques.

La clamídia es multiplica per catorze

L'informe també analitza conductes i tendències dels joves, entre els quals un dels principals problemes és l'augment de les malalties de transmissió sexual. La clamídia s'ha multiplicat per més de catorze entre el 2011 i el 2018, i la gonocòccia, per més de deu. També es registren 4,7 casos més de sífilis que el 2009. Tant la sífilis com la gonocòccia són molt més freqüents en homes, mentre que la clamídia és més freqüent en dones.

L'informe també destaca l'ús compulsiu d'internet entre els joves, que practiquen un 18,6% de les dones d'entre 14 i 18 anys, i un 33,6% dels nois de la mateixa edat.

Mortalitat baixa

En el context de la Unió Europea, Catalunya és un dels països amb taxes més baixes de mortalitat infantil, amb 2,36 casos per cada mil nadons nascuts. Les dones tenen més percentatge de mortalitat per malalties de l'aparell circulatori i malalties neurològiques, mentre que la proporció d'homes que moren de càncer i per malalties de l'aparell respiratori és més elevada. Les morts per malalties mentals com les demències i per malalties del sistema nerviós com l'Alzheimer han crescut en els últims anys.

L'informe alerta també sobre les 65 persones afectades l'estiu del 2018 per cops de calor, 28 de les quals van acabar morint, i constata que l'emergència climàtica afecta la salut dels catalans.