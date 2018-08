Dos morts en un xoc entre tres vehicles a l'A-2 a Ribera d'Ondara

Dues persones han mort aquest dilluns a la matinada en un xoc entre tres vehicles a l'autovia A-2 a Ribera d'Ondara (Segarra), segons ha indicat el Servei Català de Trànsit.

L'accident s'ha produït poc després de les 4.30 h a l'altura del quilòmetre 530,2 en sentit Barcelona, quan un camió ha envestit un altre camió que estava avariat a la cuneta i també una furgoneta que li estava prestant assistència.

Amb aquestes dues víctimes mortals ja són sis els morts en les últimes 24 hores a les carreteres catalanes, després que ahir morissin tres joves de Balaguer d'entre 23 i 30 anys en un accident a la C-12 i un altre conductor, un veí de Barcelona de 63 anys, a la C-14.

Crida a la "responsabilitat"

El director del Servei Català de Trànsit, Juli Gendrau, ha lamentat que aquest hagi sigut un altre cap de setmana negre a les carreteres catalanes i ha fet, novament, una crida a la "responsabilitat" dels conductors, després de recordar que "un de cada quatre accidents són deguts a les distraccions", tot i que les causes d'aquest últim accident, el de l'A-2, encara s'estan investigant.

Gendrau ha explicat en declaracions a RAC1 que, des de Setmana Santa, moment en què es va començar a disparar la sinistralitat a les carreteres catalanes, el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra han engegat una campanya de contingència amb controls de velocitat i de consum de drogues i alcohol. Per això, ha remarcat que l'administració està posant "recursos i esforços" per reduir la sinistralitat, però ha apel·lat a la consciència dels conductors, "que, en definitiva, són els que tenen la responsabilitat" final, ha remarcat. En la mateixa línia, ha fet una crida perquè ningú pequi d'excés de confiança i baixi la guàrdia en aquelles carreteres que coneix.

Per últim, ha obert la porta a treballar perquè s'endureixin les multes i les sancions per infraccions degut a distraccions -com l'ús mòbil-, però també per accidents com a conseqüència de la conducció sota els efectes de les drogues o l'alcohol. "Hem de ser implacables amb aquests casos", ha conclòs.

17 víctimes mortals a l'agost

Disset persones han mort en tretze accidents de trànsit a la xarxa viària catalana en el que portem d'agost, segons dades del Servei Català de Trànsit. Gendrau ja va avisar a principis de juliol que la situació era d'"emergència viària" després que en el primer semestre d'aquest any les víctimes mortals augmentessin un 42% respecte al mateix període de l'any passat.

En l'anàlisi exhaustiva d'aquest primer semestre, Trànsit va alertar que la sinistralitat mortal s'havia disparat un 90% en dies festius.