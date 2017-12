Les noves drogues: un perill per al trànsit difícil de controlar

No hi ha prou estudis per concretar quins efectes causen en molts dels casos, però poden resultar perilloses per als conductors. Sovint les anàlisis que es fan a peu de carretera no les detecten i molt poques estan controlades. Són les noves substàncies psicoactives, o noves drogues, i aquest còctel porta a “un problema de salut pública preocupant”, especialment pel que fa al trànsit, segons l’article “Conducción bajo la influencia de las nuevas sustancias psicoactivas ”, publicat a la Revista Española de Medicina Legal per María Luisa Soria, cap del servei de garantia de qualitat de la seu a Sevilla de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.

El text recorda que les analítiques de drogues que duen a terme els policies de trànsit habitualment es fan analitzant la saliva del conductor amb un examen que se centra en les drogues “clàssiques”: cànnabis, opiacis, cocaïna i amfetamines. Però que no s’hi detecti res no vol dir que el conductor no pugui estar sota l’efecte d’alguna de les noves substàncies psicoactives, cada vegada més esteses. Soria cita un estudi fet aquest any a Bèlgica en què es diu que a un 11% dels conductors als quals s’havia detectat que havien pres drogues els van trobar rastres de noves substàncies psicoactives en l’anàlisi de la saliva.

El programa Energy Control va detectar el 2014 un total de 34 substàncies que formen part de les anomenades noves drogues, quatre de les quals no estaven fiscalitzades per les administracions -no les coneixien, cosa que tampoc vol dir que siguin legals, en tot cas serien alegals-. L’any següent en van trobar 43, 16 de no controlades. L’any passat la xifra es va disparar: 95 anàlisis van indicar la presència de noves substàncies psicoactives, 34 de les quals no estaven fiscalitzades. La responsable del servei d’anàlisi d’Energy Control, Mireia Ventura, ja avisava aquest juliol a l’ARA, quan es van fer públiques les xifres de l’any passat, que “són drogues molt perilloses perquè són més tòxiques i generen més risc de sobredosi”.

Els cannabinoides sintètics -drogues de disseny que aspiren a simular els efectes del cànnabis- es van començar a conèixer a partir del 2004, amb la venda d’un encens anomenat Spice que n’incloïa, segons recorda la web del programa Energy Control, de l’ONG Associació Benestar i Desenvolupament. L’article de Soria cita estudis segons els quals poden causar confusió, depressió, paranoia, psicosi, tendència a prendre riscos innecessaris, deteriorament de la visió i de les habilitats motores, sedació, tremolors, convulsions i fins i tot al·lucinacions.

Les catinones sintètiques, més conegudes pel nom de sals de bany -a vegades s’han venut camuflades com si ho fossin-, s’inspiren en una molècula psicoactiva del cat, una planta africana, i, segons l’article, poden causar agitació, dificultat per respirar, marejos, atordiment, pànic, paranoia i al·lucinacions. S’ha detectat un “considerable deteriorament funcional de les capacitats psicomotores” en un 84% de les persones que n’havien pres. A Etiòpia, afegeix l’article, on és comú que els conductors masteguin cat, s’ha comprovat que causa “uns efectes sobre el sistema nerviós vegetatiu semblants als de les amfetamines”.

El text de Soria també esmenta la ketamina, que perjudica la coordinació, les habilitats motores, la visió i fins i tot la percepció del pas del temps; la metoxetamina, amb efectes semblants però que fins i tot pot provocar moviments incontrolats i rigidesa muscular, i el cas d’un conductor que havia pres fenetilamines substituïdes que “va treure el cotxe de la carretera i va començar a destruir l’interior del vehicle abans de morir”.

Aquestes drogues encara són minoritàries a Catalunya -només el 5% de les persones que han contactat amb Energy Control n’han pres- però la novetat i la compra per internet en dificulta el control.