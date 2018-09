Els educadors asseguren que els centres residencials no són l'espai per atendre els menors estrangers

Continuen les reaccions pel col·lapse del sistema d'acollida davant les arribades dels menors estrangers no acompanyats (MENA). El Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) ha assegurat que els centres residencials que acostumen a acollir els infants i els adolescents tutelats per la Generalitat no són l'espai per atendre els MENA: "Estem en total desacord". Els educadors han manifestat que aquest tipus de centres "no són el recurs adequat" per atendre els menors estrangers i han retret que l'emergència actual "és una situació de gravetat previsible", que "s'hagués pogut preveure amb força marge". En aquest sentit, han recordat que les primeres imatges de joves immigrants dormint a la Ciutat de la Justícia són de l'any passat.

El CEESC ha afegit que, des de fa anys, ha demanat "una reforma global del sistema de protecció, amb un treball que no ha de respondre a urgències". "Actualment són els educadors i les educadores socials dels centres els qui han de suplir les carències d'aquest sistema col·lapsat", han valorat. De fet, des del CEESC han explicat que han posat la seva borsa de treball a disposició de la direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), així com de les entitats que ho necessitin, per atendre "la creixent demanda de professionals" deguda a les arribades massives dels MENA. Tot i això, els educadors han avisat que no han detectat un augment d'ofertes i ho han atribuït a la precarietat en la qual es troba la professió.

Per la seva part, la CGT ha assegurat que la situació actual és "insostenible i de caos generalitzat". El sindicat ho ha vinculat a "la irresponsable improvisació de la DGAIA" i a "la manca d'instruccions clares des de fa un parell de mesos, quan la porta d'entrada [dels MENA] al sistema de protecció va deixar de fer-se des de la fiscalia de menors a la Ciutat de la Justícia". La CGT ha alertat que "fa anys que la DGAIA es troba desbordada, amb centres sobreocupats i amb una problemàtica creixent de violència estructural, a causa de llocs que funcionen com a magatzems d'infants". Per això ha reclamat que es protegeixi la tasca dels treballadors del sector social i els seus drets laborals, sobretot en relació a la salut. També ha sol·licitat que es dissenyi un sistema "que doni resposta a la realitat".