Els encausats per l’ocupació del rectorat de la UAB denuncien irregularitats judicials

El procés judicial contra els 27 encausats per l'ocupació del rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) l'any 2013 continua avançant. Un dels acusats, Carles Duran, va ser detingut durant unes hores diumenge passat a l’Anoia pels Mossos d’Esquadra per ordre del jutjat número 3 de Cerdanyola del Vallès, que porta el cas. Una acció que, segons Duran, es va dur a terme sense previ avís i per això denuncien irregularitats judicials, ja que tres encausats més estarien en "cerca i captura".

Els acusats demanen solucions polítiques al conflicte. La instrucció del cas ja s'ha acabat i el següent pas serà el judici, on la fiscalia mantindrà la demanda d’entre 11 i 14 anys de presó per a cadascun -junts sumen un total de 300 anys- i una indemnització econòmica de quasi mig milió d'euros.

Els 27 acusats són majoritàriament alumnes però també hi ha un membre del Personal d’Administració i Serveis (PAS) i el professor de la UAB i secretari general de la CGT de Catalunya, Ermengol Gassiot. En una roda de premsa celebrada aquest migdia, el col·lectiu '27 i Més' ha demanat al govern de la UAB que retiri les peticions de responsabilitat civil sobre els encausats i que apliqui la moció aprovada pel claustre l’any 2016 en què es demana al rectorat que es posicioni "clarament" a favor de l'absolució de tots els afectats. "Denunciem un procés injust amb una fiscalia totalment embogida", ha explicat Duran.

L’anterior govern de la UAB, liderat per l’exrector Ferran Sancho, va iniciar el cas presentant una denúncia, però l'actual rectora, Margarita Arboix, crítica amb aquest procés, va retirar-la i va rebaixar la indemnització per danys del mig milió als 11.000 euros. Per la seva banda, la UAB considera "desorbitat" que s'exigeixin penes de presó per aquests fets.