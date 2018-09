Les entitats que treballen amb nois extutelats avisen de la "situació d'emergència" per l'arribada de joves estrangers

La Federació d'Entitats amb Projectes i Pisos Assistits (FEPA) -que aglutina les organitzacions que atenen joves tutelats i extutelats a partir dels 16 anys- demana mesures "atrevides" per frenar l'arribada "intensiva" de joves estrangers sense referents familiars a Catalunya, ja que es tracta d'una "situació d'emergència que està desbordant les previsions de finals del 2015". L'entitat ha presentat aquest dimarts un informe titulat "El model d'atenció als joves extutelats a Catalunya. diagnòstic i reptes de futur", i ha instat la Generalitat "a invertir en un pla estratègic d'atenció als joves extutelats a mitjà termini".

Segons l'estudi, el 2017, les 34 entitats federades a Catalunya en la FEPA van atendre un total de 1.017 joves, mentre que a principi de juliol del 2018, l'Àrea de Suport a Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET) de la Generalitat havia atès 2.440 joves extutelats més grans de 18 anys. El document indica que dues terceres parts dels joves extutelats que atén la FEPA han nascut a d'altres països, als quals s'uneixen els de persones sense permís de residència o treball.

L'entitat assegura que la "intensitat" en l'arribada d'aquests perfils "dificulta molt la creació de dispositius amb prou capacitat", encara que reconeix que "la realitat és que són persones en una situació de desprotecció". Per això, conclou que en paral·lel a la tasca d'acollida i atenció als joves extutelats, cal desenvolupar una estratègia a llarg termini de cooperació al desenvolupament en els països d'origen.

Segons l'informe, a final d'abril del 2018 havia 7.604 joves menors d'edat en mesura protectora a Catalunya. D'aquest grup, el 26,2% tenien entre 15 i 17 anys, el que significa que en els pròxims 3 anys 1.993 joves assoliran la majoria d'edat i, per tant, abandonaran la situació de tutela. Aquesta és una primera dada a tenir en compte per a les previsions futures, segons l'informe, que també alerta que les condicions que motiven la migració dels joves menors de 18 anys als països d'origen "no apunten a una millora en el futur a mitjà termini".

El document assenyala que hi ha tres fenòmens que els últims anys estan condicionant les formes d'atenció dels joves tutelats. En primer lloc, apunta que "els perfils i problemàtiques s'han tornat més complexos i diversos", cosa que deriva en més trastorns de conducta, més situacions d'estrès posttraumàtic, més diversitat d'origen, i més dificultats de comunicació.

El segon fenomen és el gran volum de menors d'edat estrangers no acompanyats, sense referents familiars, que han arribat, que estan entrant al sistema de protecció i que posteriorment passen a ser extutelades. Per últim, l'informe assenyala que "el mercat de treball segueix oferint condicions molt precàries, les normatives estatals sobre treball, immigració i protecció de menors tenen massa rigidesa, i les administracions pateixen gran lentitud a l'hora de resoldre tràmits".