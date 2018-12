L’epidèmia de bronquiolitis tensiona els serveis de pediatria

Metges de família que han de visitar nens perquè els serveis de pediatria del CAP estan desbordats i urgències hospitalàries amb el doble d’activitat. Com cada tardor, el virus respiratori sincicial (VRS), causant de la bronquiolitis, ja fa setmanes que circula i ja ha assolit els nivells d’epidèmia, de manera que ha tensionat els serveis de pediatria dels CAP i els hospitals, com passa també cada temporada.

Segons l’informe de vigilància hospitalària del VRS, que recull dades de cinc hospitals pediàtrics de l’àrea metropolitana de Barcelona, així com de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, el Joan XXIII de Tarragona i el Josep Trueta de Girona, aquesta última setmana ja s’ha superat el llindar d’activitat elevada. Des que es van començar a monitoritzar els casos fa dos mesos, ja se n’han detectat 497 -el doble que la setmana anterior, 228-, un 73% dels quals han requerit hospitalització i gairebé la meitat (47%) han sigut amb nens de menys de sis mesos.

Durant l’última setmana s’ha registrat un notable augment de l’activitat assistencial als serveis de pediatria. “Crea tanta o més tensió a pediatria que la grip en els adults, és una situació molt complexa que tensiona el sistema: hi ha moltes visites a urgències i moltes necessitats d’ingrés, omple els hospitals”, admet el cap de pediatria de l’Hospital de la Vall d’Hebron, Carles Rodrigo. No obstant això, encara no s’ha assolit el pic de casos, que es calcula que arribarà després del pont.

El departament de Salut confirma un increment de diagnòstics de bronquitis i bronquiolitis respecte als mesos previs. “Però aquest increment no és superior al de l’any passat per aquestes dates”, especifiquen fonts de Salut.

El virus respiratori sincicial causa símptomes que poden anar de lleus a molt greus. En la majoria de casos comporta refredats amb tos i mocs així com bronquiolitis, que és una inflamació dels bronquis que genera dificultats respiratòries. El VRS és el responsable del 75% dels casos de bronquiolitis diagnosticats durant el període epidèmic, és a dir, d’octubre a abril. Però en els casos greus pot causar pneumònia i problemes respiratoris severs, així com infeccions o sèpsia. És potencialment greu, sobretot en nadons. I en nens de fins a dos anys també són factors de risc la prematuritat per sota de les 33 setmanes, les cardiopaties congènites i les malalties pulmonars cròniques, així com bronquiolitis prèvies. “Hi ha tot un espectre de possibilitats que van de lleus a greus fins a arribar a l’UCI”, explica Carlos Rodrigo.

Atès que és una situació que es repeteix cada any, el president de la Societat Catalana de Pediatria de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, Valentí Pineda, explica que si cal s’obriran més llits d’hospitalització o es reforçaran les plantilles de metges i infermeres. “És una alerta fonamentada perquè omple els centres”, ha afegit Pineda.

Mesures de prevenció

El tractament consisteix en mesures de suport com ara l’administració d’oxigen amb més o menys concentració, l’alimentació per sonda “perquè el nen no es cansi” i veure com evoluciona el virus, perquè “no hi ha medicaments eficaços, sobretot en menors de sis mesos”, afegeix Pineda. La pediatra d’atenció primària Bibiana Fríguls explica que els casos de bronquiolitis “no són demorables”. “Si el nen té dificultats respiratòries és una urgència i se li posa un tractament”. No obstant això, llança un “missatge de tranquil·litat”. “La majoria de virus que circulen donen refredat comú o infecció de les vies altes. Si un nen té mocs i un parell de dies de febre no cal alarmar-se i es pot gestionar des de casa”, explica.

El virus respiratori sincicial es transmet per contacte directe amb la persona afectada i per tocar superfícies i objectes infectats com ara joguines. Com a mesura de prevenció, es recomana rentar-se freqüentment les mans i no compartir coberts ni gots per evitar la propagació del virus. Ara per ara no hi ha cap vacuna contra el virus respiratori sincicial.

Aquests són els símptomes

La bronquiolitis aguda es manifesta amb símptomes catarrals tot i que si no es tracta pot progressar i causar quadres greus de bronquiolitis o pneumònies. En adults i en la majoria d’infants sans són símptomes respiratoris de les vies altes (rinitis, tos lleu i sibilàncies lleus). En lactants i prematurs afecta les vies baixes (bronquiolitis i pneumònia).