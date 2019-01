Els equips de rescat confien en trobar el Julen abans de dilluns

Els tècnics que participen en el rescat del Julen, el nen de dos anys que diumenge passat va caure en un pou a Totalán (Màlaga), confien en arribar a ell abans de dilluns -quan ja farà una setmana i un dia del succés-, tot i les dificultats que s'estan trobant a l'hora d'excavar els túnels d'accés fins al petit. Aquest migdia ha fet cinc dies que el Julen va caure en una perforació de 100 metres de profunditat.

El responsable de l'operatiu, Angel García, que és delegat del Col·legi d'Enginyers de Màlaga, ha explicat aquest divendres que espera aconseguir l'objectiu en aquest termini, encara que ha recordat que quan s'acabi el túnel vertical que es començarà a construir ara, s'haurà d'obrir al final una galeria horitzontal per connectar amb el pou on hi ha el nen (no se sap si segueix en vida). Les feines per excavar aquest pou vertical, que es construirà en paral·lel al pou on va caure el nen (no hi poden passar els equips de rescat perquè és molt estret i a més hi ha un tap de roques), estan costant més del previst perquè s'ha trobat un estrat rocós de pissarra i això "retarda" els moviments de terra. Tot i això, mantenen la intenció de començar aquest túnel aquesta tarda.

Aquesta perforació vertical pot tardar entre 12 i 15 hores "en condicions molt favorables". Si, com s'imaginen, es troben amb roques, caldrà canviar els caps de la tuneladora i això tornarà a allargar el rescat. Aquesta nova perforadora és més llarga que la que es feia servir fins ara, i així no caldrà rebaixar la muntanya 30 metres com s'havia previst al principi, sinó només 19.

"És com si el Julen fos el fill de tots. Si el teu fill estigués allà aniria a per ell, no? Doncs nosaltres anem a per ell", ha dit García.