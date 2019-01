Com fer escalar Barcelona en els rànquings

Escollim hotel o restaurant tenint molt en compte els rànquings de les webs especialitzades. Ens decantem per un producte o un altre en funció de les puntuacions. I triem destinació per a les vacances o per estudiar o treballar influïts per aquestes mateixes informacions. Conscient de la importància dels rànquings a l'hora de marcar la reputació de les ciutats, l'associació Barcelona Global i la consultora de comunicació Ideograma han presentat avui el projecte Barcelona in the Rankings, que recull en una pàgina web els llistats sobre diferents aspectes elaborats per consultores i organismes internacionals en què apareix Barcelona. L'objectiu: fer una radiografia de la reputació actual de la capital catalana i buscar mecanismes per millorar-la, per escalar posicions.

Ara mateix es recull informació de 45 rànquings –s'avaluen 58 categories diferents– i el primer diagnòstic, com ha remarcat en la presentació de l'eina, Antoni Gutiérrez-Rubí, director d'Ideograma, permet concloure que Barcelona està ben posicionada en termes d'innovació, qualitat de vida –habitabilitat, seguretat, planificació urbana–, impacte social –bona valoració quant a convivència i respecte a la diversitat–, programació cultural i, en general, en posicionament de marca. Però, en canvi, aquells aspectes que la ciutat ha de millorar per escalar posicions als rànquings fan referència a la capacitat d'atreure inversions relacionades amb les tecnologies d'avantguarda, la inversió en investigació, el foment de l'economia creativa o la projecció de cara al futur.

El projecte, com ha explicat el president de Barcelona Global, Pau Guardans, té una segona fase centrada en treballar per millorar els posicionaments que no beneficien la ciutat. La intenció és contactar amb les consultores i organismes internacionals que fan els rànquings, sobretot amb aquells que ofereixen una mala imatge de Barcelona, per assegurar que utilitzin dades objectives i que tinguin accés a la informació correcta. També es treballarà amb els responsables d'aquells rànquings en què, de moment, Barcelona no apareix en el 'top' publicat. És el cas, per exemple, del 2017-Global Cities of the Future de fDi Intelligence, que analitza la capacitat de les ciutats d'atraure inversió estrangera directa i que situa la capital catalana en la posició 45 de 129. Només fa públiques, però, les 25 primeres posicions. "Barcelona s'ha de projectar al futur", ha remarcat Guardans per emfatitzar la importància de tenir cura de la imatge que tenen els altres de la ciutat. Els exemples: els casos de les escoles de negoci i els hotels de la ciutat.

En el primer cas, el director corporatiu d'Esade, Julio Villalobos, ha posat en valor la importància dels rànquings a l'hora que els futurs estudiants es decantin per una escola o una altra i s'acabi atraient més o menys talent. "El que diuen els altres de tu és important", ha remarcat. I, en el cas dels hotels, Jorge Monge, director general de Mandarin Oriental Barcelona, ha fet referència al mal que fa al sector cada cop que Barcelona surt malament en algun d'aquests llistats. Guardans ha explicat que la reputació de la ciutat ha patit des de finals del 2017 pels efectes combinats dels atemptats i la situació política, i que per això ara Barcelona Global treballa per fer reflotar la marca.