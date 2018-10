L'escola pública d'art Massana va graduar 18 professors sense que anessin a classe

L'escola pública d'art i disseny Massana va permetre que 18 persones es poguessin graduar l'any 2014 sense assistir a cap classe, segons publica avui 'eldiario.es' i ha confirmat l'ARA. Les persones que van gaudir d'aquest privilegi eren professors funcionaris i interins del centre que necessitaven una titulació universitària per poder continuar impartint classes, ja que l'escola passaria, per primer cop, a oferir un grau oficial. Per aquest motiu, el consell de l'Escola Massana, on hi ha representats el Consorci d'Educació de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, que és qui avala el centre, va decidir que amb la primera promoció farien una excepció per "facilitar" que els professors es poguessin treure el grau sense trepitjar cap aula. La resta d'estudiants no tenien aquest privilegi: "Era impossible obtenir el títol sense anar a classe", va explicar un dels estudiants d'aquella promoció amb qui ha contactat 'eldiario.es'. Segons el mateix diari, alguns membres del claustre van mostrar la seva oposició a aquest procediment i altres docents van rebutjar l'oferta perquè no la veien clara. Els 18 professors que van acceptar la fórmula van aprovar els quatre anys que dura el grau presentant treballs cada semestre. Tanmateix, des del centre mantenen que va ser una "alternativa excepcional" que comptava amb el vistiplau del Consorci d'Educació i que no s'ha repetit.