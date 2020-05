El govern espanyol autoritza passejar i córrer o anar en bici en grup a partir de dilluns

Amb l'entrada en vigor de la fase 1 al conjunt de l'Estat, el govern espanyol finalment aixeca una de les limitacions que eren més difícils de complir en el moment de la reactivació de l'economia, amb l'obertura de comerços i terrasses de bars. El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica una ordre ministerial aquest dissabte en què s'autoritzen les passejades i practicar un esport individual no professional en grup –encara no està permès jugar a futbol al carrer–, així com també de tota la unitat familiar. Fins ara s'estipulava de manera clara que durant la fase 0 i la fase 1 només es podia sortir a passejar acompanyat d'una persona de la unitat familiar, mentre que els nens –fins a un total de tres– només podien sortir acompanyats d'un responsable.

A la pràctica, moltes d'aquestes normes s'havien acabat difuminant. Ara el govern espanyol ha decidit eliminar-les a partir de dilluns. L'ordre ministerial és poc concreta i el que es limita a fer és eliminar els condicionants mencionats. Però a efectes pràctics el que suposa és que entren en joc els límits de les noves fases. És a dir, durant la fase 1 es podran reunir un màxim de 10 persones, sigui en una casa particular, en una terrassa o també al carrer, un possibilitat que quedava en entredit arran dels condicionants anteriors. A partir de la fase 2, s'incrementarà el grup i podrà haver-hi reunions de fins a 15 persones.

El BOE també elimina el punt que establia que "la pràctica no professional de qualsevol esport individual que no requereixi contacte només es podrà fer de manera individual".

Obres

S'aixequen totes les limitacions

S'ha aixecat la suspensió per fer obres de rehabilitació d'edificis a la fase 1. Fins ara, fer obres només estava permès en habitatges de nova construcció, llocs sense veïns o locals buits, però ja tornen a estar permeses totes les obres, sempre i quan es guardin algunes mesures d'higiene i els dos metres de distància.

Platges

Dos metres de distància entre tovalloles

Cada banyista podrà ocupar quatre metres quadrats, i, excepte en el cas de persones que formin part del mateix grup que podran estar juntes, s'haurà de guardar una distància de dos metres amb la resta de tovalloles o gandules.



Els ajuntaments podran limitar l'accés, l'aforament i el temps màxim per estar a la platja. Els xiringuitos estaran oberts amb les mateixes condicions que la resta de bars i restaurants, i les empreses de lloguer de motos d'aigua, patinets aquàtics, para-sols i gandules podran donar servei, sempre i quan es desinfecti tot abans de cada nou ús.



Escoles

No es concreta la franja d'edat dels alumnes que poden tornar a classe

El BOE permet que a la fase 2 de la desescalada les comunitats autònomes puguin obrir els centres educatius per fer classes de reforç voluntàries. Aquest és un canvi important, perquè en un primer moment s'havia anunciat que s'obririen les escoles per als alumnes dels últims cursos (6è, 4t d'ESO, 2n de batxillerat i 2n de formació professional) i per als infants de 0 a 6 anys. En canvi, en la nova publicació, i en la línia del que ha anunciat ja Catalunya, que permetrà també la presència d'alumnes d'altres cursos encara que de manera puntual, ja no s'inclou cap franja d'edat.

Residències

A criteri de les autonomies

Com també passa amb les escoles, el BOE dona permís a les autonomies perquè tornin a permetre visites a les residències d'avis a partir de la fase 2, ja que desapareixen algunes limitacions, com les visites d'una sola persona i sempre amb cita prèvia. A Catalunya, les visites dependran bàsicament de les fases i de l'estat de cada geriàtric, que es classificaran amb un codi de colors -verd, carbassa i vermell-.