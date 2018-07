El govern espanyol retirarà els itineraris educatius que va introduir Wert a la Lomce

El govern espanyol ja ha admès que la llei Wert d’educació, la Lomce, “no es pot derogar” perquè està estructurada com una llei d’article únic que modifica tot un corpus legal i, per tant, s’hi hauran d’introduir canvis parcials. Segons va anunciar la ministra d’Educació, Isabel Celaá, alguns d’aquests canvis passaran pel fet que la religió deixi de ser computable en el sistema educatiu espanyol i per eliminar les alternatives o “assignatures mirall” a la religió. Aquest dilluns Celáa ha dit que hi farien "correccions significatives" i s'eliminarien els aspectes "més pertorbadors" de la llei que vulneren la igualtat d'oportunitats.

Un d'aquests articles són els itineraris precoços que la Lomce marca a partir dels 13 anys i que "taponen i segreguen" els camins dels estudiants segons si volen estudiar batxillerat o graus de formació professional, i derogarà també els programes de millora de rendiment pel seu "baix valor educatiu".

La llei Wert establia programes específics per als alumnes de 3r d'ESO amb més dificultats i dividia l'últim curs obligatori (quart d'ESO) en dos itineraris diferents, un per als de batxillerat i l'altre per als de formació professional (FP).

La ministra, que ha afirmat que els canvis entraran en vigor el curs 2019-2020, ha insistit que l'educació pública és l'eix del sistema i que els poders públics tenen l'obligació d'atendre aquest dret. "Mai ha sigut un problema de la humanitat educar l'elit però sí les persones amb rendes baixes o econòmiques", va afirmar la ministra que, en definitiva, ha optat per una diversificació curricular durant la secundària i per una escola participativa.