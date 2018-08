El govern espanyol impugnarà la creació d'un sindicat de prostitutes a Barcelona

"M'han marcat un gol per l'esquadra i això és molt dur". Així d'indignada responia aquest dijous la ministra de Treball, Magdalena Valerio, a la informació que el seu departament havia avalat la creació d'un sindicat de treballadores sexuals en ple agost. El passat dia 4, el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va publicar una resolució en què donava permís a la constitució de la denominada Organització de Treballadores Sexuals (OTRAS), amb seu a Barcelona, després de l'aval del ministeri. Una decisió que, segons Valerio, es va prendre sense el seu consentiment i que té intenció de demanar que s'anul·li immediatament. Per això ja ha iniciat els tràmits per impugnar la decisió: ha posat en coneixement de l'Advocacia de l'Estat la resolució perquè l'estudiï i la declari nul·la de ple dret després de passar pel Consell d'Estat.

"Aquest govern no avalarà un sindicat d'una activitat il·legal i que vulnera els drets de les dones i homes abocats a cedir els seus cossos a un tercer perquè abusi d'ells", ha assenyalat la ministra en declaracions des del Congrés reivindicant que forma part d'un executiu "feminista" i després d'assegurar que la notícia -que va conèixer ahir a la nit- li ha provocat un dels "disgusts" més grans de la seva carrera política.

El sindicat agrupa principalment dones de la capital catalana. En declaracions a Efe, la secretària general d'OTRAS, Concha Borrell, ha replicat que sembla que Valerio "vol defensar els interessos de la patronal dels bordells i no la de les treballadores" sexuals. A més, s'ha mostrat perplexa i desconcertada per les afirmacions de la ministra. "Haurà d'acudir a la via judicial per il·legalitzar un sindicat perquè, com ha reconegut el propi ministeri, complit tots els tràmits legals i tot és legal", ha assenyalat, apuntant amb ironia que, si han colat un col a Valerio, "que contracti millors porteres".