300 paradistes de Sant Jordi estafats a Barcelona a l'haver pagat per llicències gratuïtes

La Guàrdia Urbana de Barcelona investiga l'estafa a uns 300 paradistes de roses el dia de Sant Jordi a la ciutat. Els autors de l'estafa serien dos joves de 19 anys que van enganyar unes 300 persones i els van fer pagar llicències, que aquest dia són gratuïtes, pels espais de les parades. Els afectats haurien pagat entre 250 i 600 euros per cadascuna de les llicències. Per tant, els estafadors haurien ingressat des de 75.000 fins a 180.000 euros.

Segons ha avançat SER Catalunya, els investigats van utilitzar la documentació d'una empresa on havia treballat un dels nois i amb les dades -noms, cognoms i firma- van demanar a l'Ajuntament unes 300 llicències, que es reparteixen de manera individual i teòricament no es poden traspassar. El consistori atorga unes 4.000 llicències a tot Barcelona per poder comercialitzar roses el dia de Sant Jordi.

Quan ja s'havien exhaurit les llicències que dona l'Ajuntament, els joves van posar a la venda les que havien obtingut ells amb les dades de tercers. Els estafadors revenien per internet el permís per instal·lar les parades juntament amb lots de roses. Diverses persones, sobretot joves i estudiants, hi van picar, ja que desconeixien els tràmits administratius i tampoc sabien que el dia de Sant Jordi les llicències són gratuïtes.

La Guàrdia Urbana manté oberta una investigació. Els dos joves estan sent investigats per estafa, falsificació de documents i usurpació d'estat civil, per haver suplantat la identitat d'altres persones. La investigació va sorgir arran de l'avís dels serveis de llicències i d'inspecció de l'Ajuntament de Barcelona.