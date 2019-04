Les estafes a la gent gran continuen a l'alça després de disparar-se el 2018

Les estafes a la gent gran continuen a l'alça a Catalunya: durant el primer trimestre d'aquest any han crescut un 11,8%, amb 541 casos. El 2018, els enganys a les persones de la tercera edat protagonitzats per falsos revisors del gas, falsos policies o falsos advocats que els demanaven fiances ja van tenir un fort auge. Així ho ha explicat el portaveu dels Mossos d’Esquadra, l'inspector Albert Oliva, que ha lamentat que l'any passat es van comptabilitzar 6.758 casos d'estafes a persones de més de 65 anys, uns 2.300 més que el 2017.

"Hi ha diversos tipus d'estafes" en què les víctimes són de la tercera edat, ha apuntat l'inspector. Oliva ha explicat que el més comú té a veure amb Internet, i, tot i que no és exclusiu d'aquest col·lectiu, el 2018 va afectar uns 3.300 ancians, cosa que representa més del 40% dels 6.758 casos. Dins les estafes d'Internet, Oliva ha destacat el 'phishing', una modalitat que té com a objectiu obtenir de l'usuari les seves dades o els seus comptes bancaris per utilitzar-los de forma fraudulenta a partir de pàgines web que aparenten ser oficials però no ho són.

L'inspector ha explicat que algunes estafes "s'aprofiten de l'engany i de la bona voluntat de la persona gran", és a dir, de la vulnerabilitat d'aquest col·lectiu. Les simulacions de petits accidents de trànsit o la venda de productes de baix cost a preus abusius ens són alguns exemples, tot i que les modalitats que s’han mantingut més en auge, segons Oliva, són els "falsos revisors del gas" i les "trucades dels falsos advocats o policies".