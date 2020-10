L'Estat injecta 72 milions d'euros per construir habitatge públic de lloguer a Barcelona

En ple debat sobre la falta d'habitatge públic assequible i amb la recent aprovació de la nova llei per regular el preu dels lloguers a Catalunya, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el ministre de Transports, José Luis Ábalos, han signat aquest matí a Barcelona un conveni que implica una injecció de 72 milions d'euros de l'Estat a la ciutat per construir habitatge públic de lloguer. Colau ha explicat que els diners es destinaran a cobrir un 16% del pressupost que necessiten per tirar endavant 54 noves promocions amb 3.614 pisos de lloguer públic a la ciutat, "ja en marxa".

L'alcaldessa ha aprofitat l'anunci per criticar la falta de suport en polítiques d'habitatge públic de la Generalitat a Barcelona. "Fins ara ens hem sentit molt sols", ha dit Colau, que ha recordat que en els últims anys el Govern només ha destinat 6 milions d'euros a aquesta matèria a Barcelona i que ha impulsat dues promocions d'habitatge públic. Segons l'alcaldessa, la injecció de capital de l'Estat suposa "un punt d'inflexió" per a l'impuls de les polítiques d'habitatge a la ciutat.

Ábalos, per la seva banda, ha subratllat la importància d'arribar a acords entre formacions polítiques de diferent color en polítiques socials, especialment tenint en compte "el context de dificultat" de la pandèmia. "No tractar d'aportar solucions no és una opció política, és l'antipolítica".

Moratòria en els desnonaments

Colau també ha insistit en el context de la pandèmia i en el fet que "ens espera un hivern molt dur" per reclamar una moratòria en els desnonaments. "Venen mesos molt difícils", ha dit l'alcaldessa, i ha recordat que en altres països europeus com França, la suspensió es manté vigent.

D'altra banda, la líder del govern municipal de Barcelona ha explicat que, més enllà de les polítiques públiques d'habitatge, mantenen obertes les converses amb l'executiu espanyol per altres matèries, com ara la inversió en infraestructures o la lluita contra l'emergència climàtica. "El d'avui no és un anunci aïllat", ha assegurat.