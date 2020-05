Coronavirus a Catalunya: l’evolució és bona, però no suficientment bona

Després de dos dies seguits amb un repunt de contagis i morts per covid-19, les dades van tornar a la baixa durant la jornada d’ahir. Segons el departament de Salut, es van detectar 322 contagis, 57 menys que dimarts, mentre que es van registrar 52 víctimes a Catalunya, la meitat (103) respecte al dia anterior. La pandèmia ja ha infectat 61.677 catalans i n’hi ha més de 185.000 amb símptomes compatibles amb el covid-19 però pendents de fer-se les proves. I tot mentre es manté el ritme de més de 300 altes hospitalàries diàries i, dia rere dia, baixa l’ocupació a les UCI, on ahir hi havia 353 pacients ingressats, 16 menys que el dia anterior.

Les dades confirmen que, en general, Catalunya progressa adequadament. Ara bé, no tot el país va al mateix ritme. Aquesta seria, a grans trets, l’explicació que també va fer servir el Govern per justificar que les regions sanitàries de Barcelona i les àrees metropolitanes nord i sud segueixin una setmana més en la fase 0 del desconfinament. El ritme de contagis és fonamental per determinar l’evolució, que és positiva, però també cal tenir en compte els habitants i el risc derivat de la densitat de població de cada regió sanitària. És així com s’explica que la Catalunya Central tingui permís per canviar de fase tot i tenir una mitjana de morts diàries molt superior a la de la capital i les àrees metropolitanes.

Des de dilluns, l’Alt Pirineu i Aran, les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona han passat a la fase 1. Representen l’11,1% de la població però només acumulen el 7,6% dels contagis i el 3% dels morts per la pandèmia en els últims set dies. I les víctimes, 13, es van produir totes en terres tarragonines. De fet, cal retrocedir gairebé un mes, fins al 18 d’abril, per trobar l’última defunció per covid-19 al Pirineu, mentre que a l’Ebre no hi ha cap víctima des del dia 29.

Aquestes tres regions suposaven, la setmana passada, el 5,1% dels nous contagis. L’augment percentual no és perquè vagin malament les coses, sinó perquè les tres regions que s’han proposat per passar a la fase1 han millorat notablement. Mentre que la setmana passada representaven el 35,7% dels nous contagis, ara el percentatge és de tan sols el 22,5%: de 864 contagis en els últims set dies a només 375. Les que queden a la fase 0 també han baixat, però no prou: de 1.381 contagis l’última setmana a 1.091. Una baixada notable però insuficient.

La Catalunya Central és la tercera àrea bàsica de salut en nombre d’habitants, però a la vegada és una regió que va tancar la setmana passada amb una mitjana de 80 contagis diaris -tenint en compte els últims set dies-. Ahir, segons les dades de Salut, la mitjana havia baixat fins als 16 contagis diaris. Fins a la setmana passada la mitjana setmanal era superior a la de les àrees metropolitanes, on es registraven 30 i 70 nous casos de mitjana al dia a les zones nord i sud, respectivament. Ara la situació ha canviat i, mentre que a la regió sud la mitjana de contagis diària ha baixat fins als 48, a la regió nord ha augmentat fins als 51.

A Barcelona es concentren el major nombre de contagis en valors absoluts (17.706) i també la mitjana més alta de positius dels últims dies (57). Una xifra, però, que s’ha reduït a més de la meitat respecte a la setmana passada (125), mentre que fa quinze dies el nombre superava els 200 contagis diaris.

La densitat de població, clau

Un dels arguments de Salut per justificar els canvis de fase és la densitat de població, que a Barcelona és de 30.457 habitants/km 2. En canvi, a Girona la xifra baixa fins als 1.299 hab/km 2. Per això, que en terres gironines hi hagi una mitjana de 30 contagis diaris en l’última setmana no és un escull per canviar de fase: el problema no és només quants positius hi ha, sinó la capacitat de propagació del virus, que és més alta on la mobilitat està més condensada. No és estrany, doncs, que les tres regions que es quedaran segur a la fase 0 siguin també les més massificades del país.