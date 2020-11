L'exlíder de Vox a Lleida, a judici per haver abusat de discapacitats, jura que no hi va tenir sexe

L'exlíder de Vox a Lleida, José Antonio Ortiz Cambray, acusat d'haver abusat de dos homes de 26 i 30 anys amb discapacitat, ha jurat "per Déu i per la memòria" dels seus pares que no va tenir trobades sexuals físiques amb una de les suposades víctimes. En el judici celebrat a l'Audiència de Lleida sí que ha reconegut, en canvi, que va pagar diners per fotos i vídeos sexuals i ha explicat que van ser els dos homes els qui li van oferir les imatges.

era Ortiz Cambray qui els proposava mantenir relacions , fer-se fotografies i veure pornografia, i que els va fer tocaments i abusos a canvi de 5 o 10 euros. Així ho van explicar als psicòlegs de l'Equip d'Atenció a la Víctima (Eatav) i així consta en la gravació que s'ha emès aquest dimecres al judici. Tot i que la defensa ha insistit que els denunciants no estaven incapacitats judicialment, els psicòlegs asseguren que la seva discapacitat és "evident" i que són persones "manipulables".

Els fets van passar entre el 2018 i el 2019, segons la Fiscalia, que en el seu escrit de qualificació demana onze anys de presó per a Ortiz per un delicte continuat de sol·licitud o obtenció de promesa d'una relació sexual amb una persona discapacitada i un delicte d'abús sexual sobre una persona amb trastorn mental.

Ortiz Cambray va ser detingut al concessionari de vehicles de Lleida on treballava a principis de març del 2019, després que la Fundació Alosa de Lleida, que tutela dues de les presumptes víctimes, va descobrir els missatges de WhatsApp d'ell i un dels discapacitats i ho va denunciar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. L'home ha estat en presó preventiva fins al mes d'octubre passat, quan va pagar una fiança de 6.000 euros per sortir-ne.

Després de la detenció, Vox el va suspendre de militància i va assegurar que no ocupava cap càrrec de responsabilitat dins la formació.