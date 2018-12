Denuncien una web que proposa un 'tour' turístic pel recorregut que va fer la Manada la nit de la violació

"Tour la Manada: recorre pas a pas la nit més famosa dels Sanfermines". Aquest és el reclam de la web tourlamanada.com, que ofereix una suposada visita turística gratuïta que repassa el recorregut que van fer els cinc joves de la Manada per Pamplona la nit que van violar en grup una jove durant els Sanfermines del 2016. La web ofereix també samarretes com les que portaven els membres del grup i calcomanies que imiten el tatuatge que portava el suposat líder del grup, conegut com El Prenda. Alhora, la web inclou un logotip amb el missatge "Pamplona, contra les agressions sexistes" i explica que l'objectiu del 'tour' és "donar a conèixer els fets" per denunciar "el maltractament de la dona".

La web que ofereix el 'tour', de caràcter ofensiu i humiliant, ha sigut denunciada a les xarxes per diversos usuaris.

Hola a todos los de #SomosLaAudiencia4 #SomosLaAudiencia5D quiero ayuda para denunciar este tour que algún sinverguenza ha creado para un turismo irreal aprovechando la mierda de los de la manada por favor que llegue a todo el mundo, esto no es Pamplona ni Sanfermin. pic.twitter.com/NuoCNgVtGW — Teote (@teovaquero) 5 de desembre de 2018

La visita, dirigida per suposats "guies professionals enamorats de Pamplona", promet explicar "què va passar" en els 20 minuts que passen entre la fotografia dels violadors amb la jove a la plaça del Castillo i el portal on es va produir la violació.

Avui el Tribunal Superior de Justícia de Navarra ha confirmat la polèmica decisió de l'audiència provincial de no condemnar la Manada per violació, sinó per abús.