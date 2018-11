200 metges de família més i centres d'atenció primària oberts fins a les 20 h, les mesures de l'ICS per frenar la vaga

Davant la convocatòria de vaga de metges d'atenció primària entre els dies 26 i 30 de novembre, l'Institut Català de la Salut (ICS) ha respost amb un paquet de mesures a curt termini per "millorar les condicions laborals" i "actuar sobre la sobrecàrrega assistencial", entre altres objectius. Els canvis, recollits en una carta enviada a tots els professionals de l'atenció primària i a la qual ha tingut accés l'ARA, inclouen la incorporació de 201 metges de família als centres d'atenció primària (CAP), un canvi d'horari per facilitar la conciliació familiar, l'eliminació del requisit de nacionalitat en la contractació i el blindatge d'un pressupost propi per a aquests centres, entre d'altres.

Aquest conjunt de mesures, la majoria de les quals entraran en vigor el 2019, responen a algunes de les reivindicacions dels treballadors sanitaris, que exigeixen “millores assistencials i laborals” per posar fi a la precarietat als CAP. Però de moment, la vaga, convocada per Metges de Catalunya, segueix en peu i hi estan cridats uns 5.700 facultatius. De fet, el sindicat ha qualificat aquest vespre de "joc brut" que s'hagi enviat la carta a tota la plantilla mentre es feia una reunió negociadora amb el comitè de vaga. Els membres del sindicat han tingut coneixement del document -i de les millores- en un recés de la reunió, i han abandonat la trobada.

La carta enviada per l'ICS aborda diversos punts per tal de bastir ponts amb els col·lectius sindicals. Així, per alleugerir la quantitat de treball, es preveu un increment de 201 metges de família per cobrir les necessitats actuals de plantilla. Un càlcul que s'ha acordat segons els estudis fets aquest novembre sobre les càrregues de treball dels professionals, que xifren en 1.300 el nombre de pacients de mitjana per professional per poder atendre adequadament la població.

Nous paràmetres laborals

L'Institut Català de Salut també preveu eliminar el requisit de nacionalitat a l'hora de contractar nous metges. Per tant, es facilita l'entrada de metges extracomunitaris en el sistema sanitari català i es facilitarà el reclutament de professionals estrangers d'altres comunitats autònomes. A més, es facilitarà l'allargament de forma voluntària de l'edat de jubilació i es flexibilitzarà la compatibilitat dels treballadors del sector concertat perquè puguin treballar a l'ICS a temps parcial.

La carta també apunta a la recuperació de la dotació per objectius, la retribució variable que obtenen els professionals si assoleixen una sèrie de metes, de manera que s'augmentarà del 75% actual al 100% el 2019. També es revisaran els continguts i l'orientació d'aquest complement salarial.

A més, l'ICS s'ha proposat avançar cap a una major conciliació de la vida familiar i laboral. Per a això, s'unificarà l'horari d'obertura dels centres, que tancaran a les 20 h, i es garantirà la "reducció de l'agenda i de la població assignada en el mateix percentatge que la reducció salarial".

Enfortiment del lideratge

D'altra banda, l'ICS pretén "dotar de més autonomia i capacitat de decisió" les direccions d'atenció primària mitjançant un pressupost propi i la gestió pròpia dels recursos humans a partir de l'any que ve. En aquesta línia, es vol "dotar de la màxima autonomia possible" els equips d'atenció primària, de manera que es potenciaran els seus equips de direcció.