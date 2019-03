La família de la jove violada a Sabadell denuncia que l'ADN inculpa el jove fugit

La família de la jove de 18 anys que el 3 de febrer passat va ser víctima d'una violació múltiple a Sabadell assegura que les anàlisis de l'ADN apunten al fet que un dels detinguts, que va fugir després de ser posat en llibertat pel jutge, seria un dels autors de l'agressió sexual.

Així ho indica en un comunicat remès als mitjans de comunicació, en el qual denuncia la decisió del magistrat de mantenir el sospitós en llibertat provisional, malgrat els indicis en contra seva, i de no dictar una ordre d'allunyament de la víctima, que viu amb el temor de trobar-se amb l'agressor al carrer.

Els fets van passat el 3 de febrer passat a la matinada, quan la jove va ser agredida sexualment, després d'haver sortit amb diversos amics de festa, i ser abordada després al carrer pels seus agressors, que la van conduir a una nau abandonada i la van violar.

Dels vuit detinguts en relació amb els fets, dos van ingressar a la presó sense fiança i sis van quedar en llibertat amb mesures cautelars, un d'ells malgrat ser investigat com a suposat autor material de la violació, davant els dubtes sobre la seva identificació.

Aquest sospitós va ser posat en llibertat el 6 de febrer, però el dia 14 d'aquest mateix mes es va remetre amb caràcter d'urgència un informe preliminar de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forense en què s'indicava que hi havia indicis que era autor dels fets.

Concretament, segons la família, "s'apuntava la compatibilitat en les anàlisis genètiques fetes de la nostra filla amb el perfil genètic de referència d'un dels investigats i que estaven en llibertat provisional".

La part acusadora va sol·licitar immediatament l'ingrés a la presó provisional de l'investigat basant-se en els indicis que existien contra ell, però encara així el titular del jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell va mantenir la llibertat provisional per a l'investigat, encara que amb l'obligació de complir les mesures cautelars establertes, entre elles, la presentació davant el jutjat.

No obstant això, l'investigat no va comparèixer en la cita obligada del dia 22 de febrer davant el jutjat de guàrdia de Sabadell, i el jutge va ordenar llavors als Mossos la seva localització i detenció.

El 27 de febrer es va notificar l'informe definitiu de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, en el qual es confirmaven les dades de l'informe preliminar.

Els pares de la víctima lamenten que les decisions judicials han comportat que la víctima "no pugui sortir del nostre domicili, tret que sigui acompanyada, o per a tràmits essencials, acompanyada per agents dels Mossos, i el que és pitjor, ha de viure la seva vida quotidiana sota el temor de trobar-se al carrer amb qualsevol dels seus agressors".

La família entén que "des de la instància judicial corresponent han de prendre's les resolucions necessàries per reconduir aquest greu error" i fa una crida a la ciutadania "a mostrar el seu més profund rebuig davant mesures com les de l'acte motiu d'aquest escrit".

"La família i la nostra filla simplement volem que detinguin i ingressin a la presó tots els autors de la violació múltiple, com a pas previ i necessari per poder començar a reconstruir les nostres vides, per continuar vivint amb un mínim de normalitat", conclou el comunicat.