Troben dos fàrmacs que redueixen les morts per covid-19 a les UCI

Un nou estudi indica que dos fàrmacs que s'utilitzen per tractar l'artritis reumatoide redueixen la mortalitat dels malalts crítics de covid-19. En un assaig amb més de 800 malalts de sis països, els investigadors han observat que l'administració d'aquests fàrmacs redueix la mortalitat dels pacients ingressats a les UCI del 36% fins al 28% en cas d'utilitzar tocilizumab, i fins al 22% si es fa servir sarilumab. Això significa, aproximadament, evitar una de cada 12 o 7 morts actuals, respectivament. A més de la reducció en la mortalitat, els investigadors també han observat que aquests tractaments poden escurçar l'estada a l'UCI entre set i deu dies, un guany interessant de cara a afrontar la tercera onada de la pandèmia les pròximes setmanes.

Tot i que l'estudi encara no ha passat les revisions corresponents al procés de publicació en revistes científiques, els responsables del sistema sanitari del Regne Unit ja han inclòs els tractaments als seus protocols. Tant el tocilizumab com el sarilumab han sigut candidats a tractament per a la covid-19 des de fa mesos.

Des que va començar la pandèmia s'han fet molts estudis, però fins ara no s'havia trobat que aportessin una millora significativa. Això no treu rellevància al nou resultat, sinó tot el contrari. L'èxit d'un fàrmac depèn de molts factors, com ara l'estat del pacient, el moment de l'inici del tractament, la dosificació o la combinació amb altres medicaments. En aquest estudi finalment s'ha vist que aquests fàrmacs poden funcionar si es comencen a administrar durant les primeres 24 hores de l'ingrés a l'UCI. A més, tal com indiquen els mateixos autors, "molts dels assajos anteriors havien inclòs malalts menys greus i havien exclòs els pacients que ja rebien suport respiratori". El que s'ha conclòs en aquest estudi és que els malalts en estat més crític són justament els que més es poden beneficiar d'aquest tractament.

El tocilizumab i el sarilumab són anticossos monoclonals que es produeixen al laboratori mitjançant tècniques d'enginyeria genètica. No ataquen el virus directament sinó que actuen sobre el sistema immunitari del pacient. I això és interessant perquè en molts dels pacients crítics de covid-19 el sistema immunitari reacciona de manera exagerada i provoca lesions que poden donar lloc a complicacions i fins i tot a la mort. Precisament, l'únic tractament que fins ara ha demostrat una certa eficàcia contra la malaltia és la dexametasona, que és un fàrmac amb efectes antiinflamatoris que també regula l'acció del sistema immunitari.