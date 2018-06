Un mort i dos ferits per la caiguda d'unes roques a la C-16 a la Nou de Berguedà, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís del sinistre s'ha rebut a les 13.47 hores d'aquest dissabte al quilòmetre 111 de la C-16, entre Cercs i Guardiola de Berguedà. Les primeres informacions apunten que diverses roques –algunes de la mida d'una pilota de futbol- han caigut a la calçada i han impactat contra dos turismes que circulaven a la zona. Com a conseqüència de l'impacte, el conductor d'un dels cotxes ha mort mentre que l'acompanyant ha quedat ferit lleu, i traslladat a l'Hospital de Berga. El conductor del segon cotxe implicat ha resultat ferit de poca gravetat. La C-16 està completament tallada en ambdós sentits de la marxa i es fan desviaments per la BV-4025 i la B-400 a través de Sant Corneli, el Jou i Vallcebre. Protecció Civil informa que un tècnic de manteniment en carreteres farà avaluació del risc i comprovarà l'estat del terreny a la zona.