Gràcia viurà una festa major sense concerts de nit ni concurs de carrers guarnits

La crisi del covid-19 fa que l'objectiu de retornar les festes del barri barceloní de Gràcia als seus veïns s'accentuï aquest any com cap altre. Els carrers organitzaran, com ja han estat fent, activitats veïnals i de petit format per evitar aglomeracions i en alguns emplaçaments s'oferiran propostes per les quals serà imprescindible haver fet una reserva prèvia de la plaça. Aquest any no hi haurà concerts o balls en horari nocturn: cap activitat no s'allargarà més enllà de les onze de la nit i en tot moment s'haurà de garantir que es mantenen les distàncies. A més, hi haurà mesures de control de l’aforament, desinfecció dels espais i una senyalització específica. Aquests són alguns dels acords que han pres el districte de Gràcia i la Fundació Festa Major, en coordinació amb les comissions de carrers, per poder celebrar l'edició 2020 de la festa. Una edició que no comptarà amb el tradicional concurs de carrers guarnits, tot i que sí que hi haurà propostes de caràcter simbòlic i format reduït per no perdre la tradició.

Aquesta decisió s'ha pres tenint en compte que els mesos de confinament han fet impossible per a les comissions avançar en els treballs dels guarniments. Per evitar aglomeracions, aquests guarniments de format més petits es faran en alçada, sense portalades d'entrada o sortida ni elements a terra. A més, es faran controls d'aforament per evitar concentracions en aquests punts. Des de la Fundació Festa Major de Gràcia es fa una crida a guarnir els balcons, les finestres, les portalades i els aparadors dels comerços per mantenir viva la tradició. Tots els guarniments es podran veure amb l’aplicació mòbil de la festa major amb recorreguts de 360 graus.

La festa, de fet, tindrà un important component digital, ja que a banda de la retransmissió d'actes, es farà una programació específica per ser emesa, com ara projeccions o documentals. El tret de sortida serà el 14 d’agost amb el pregó, que es retransmetrà en directe i que estarà protagonitzat per tres sanitàries: Xènia Sist, infermera adjunta a la direcció d'infermeria de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; Maria Teresa Fabregat, infermera del centre d’atenció primària (CAP) Vila de Gràcia - Cibele i Elvira Bisbe, metgessa anestesista de l'Hospital de l'Esperança i vicepresidenta del Col·legi de Metges de Barcelona.

La proposta de festa, que serà "segura" segons remarca l'Ajuntament, ha estat aprovada i validada per Protecció Civil i l’Agència de Salut Pública de Barcelona.