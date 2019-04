La fiscalia demana fins a 25 anys de presó pel crim de la Guàrdia Urbana

La fiscalia demana fins a 25 anys de presó per als dos agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona empresonats per la mort d'un altre policia, que va aparèixer calcinat el maig del 2017 al pantà de Foix. El ministeri públic considera que els dos processats, Rosa Peral i Albert López, són coautors d'un delicte d'assassinat amb traïdoria i sol·licita per a ells 24 anys de presó, tot i que en el cas de Peral, com que mantenia una relació sentimental amb la víctima, li atribueix un agreujant de parentiu i eleva la petició als 25 anys de presó. L'escrit d'acusació de la fiscalia deixa clar que els dos guàrdies urbans, "de comú acord" i "assumint les altes probabilitats que existien d'acabar amb la vida" de la víctima, van matar l'altre agent.

Abans d'entrar en l'assassinat, el fiscal recorda el triangle amorós entre els dos acusats i la víctima. Explica que Peral i López es van conèixer en la unitat de suport diürn de la Guàrdia Urbana i que el 2012 van començar una relació sentimental. El 2012 Peral vivia amb el seu marit, que és mosso d'esquadra, i les seves dues filles menors d'edat a Vilanova i la Geltrú. Segons l'escrit, l'estiu del 2016 Peral i el policia mort, que treballava en una altra unitat de la Guàrdia Urbana, van començar una relació sentimental simultània amb el matrimoni d'ella i la relació d'ella amb López. El desembre del mateix any, Peral i el seu marit es van separar, i ell va abandonar el domicili.

A partir d'aquest moment, exposa la fiscalia, la relació entre Peral i la víctima es va "intensificar fortament". Ell va anar a viure a la casa de Vilanova i tots dos "van manifestar al seu cercle íntim el seu desig de casar-se i tenir un fill". El gener del 2017 López va descobrir el vincle entre Peral i la víctima, afegeix el fiscal, cosa que va provocar "un total distanciament i un frontal enfrontament" entre els ara acusats. La fiscalia apunta que aquesta disputa va derivar en una acció de "venjança" de López, que va revelar al guàrdia urbà mort que Peral havia tingut "una aventura sentimental" amb ells dos alhora. Això va causar, a posteriori, "freqüents discussions" entre Peral i l'agent mort.

Entre el març i l'abril del 2017, explica el fiscal, "es va produir un nou i gradual acostament, primer emocional i després sentimental, entre Peral i López". Això "va desembocar en el fet els dos acusats arribessin a la conclusió que la víctima, per diverses raons, obstaculitzava la seva relació i situació", diu l'escrit.

Sense detalls de com va ser l'assassinat

El crim va passar "en una hora indeterminada" de la matinada del 2 de maig del 2017 a la casa de Vilanova, segons el fiscal, que no dona detalls de com va ser l'assassinat ni de qui el va cometre. Del paper de Peral i López, el fiscal es limita a valorar que "conjuntament o un d'ells amb el consentiment de l'altre" van matar el tercer agent: "Els acusats van dur a terme l'acció aprofitant que la víctima estava despreocupada de patir cap atac". "Van triar el moment i el mitjà més idonis perquè la víctima, persona de gran corpulència i forma física, no pogués exercir una defensa eficaç davant l'atac mortal", afegeix l'escrit de la fiscalia, que assegura que els dos processats van aprofitar els "seus coneixements com a agents de policia" per a la següent fase del pla.

Així, el fiscal explica que el mateix 2 de maig a la nit "van utilitzar i van desplaçar el telèfon mòbil de la víctima" a una urbanització de la Bisbal del Penedès amb l'aparell en funcionament "perquè delatés el seu posicionament geogràfic, sabent que al voltant hi vivia l'exmarit de Peral, amb qui ella mantenia una relació molt conflictiva, amb el propòsit d'involucrar-lo" en el crim. També entre la nit del 2 de maig i la matinada següent "van introduir el cos sense vida de la víctima a l'interior del maleter del seu cotxe i es van dirigir a una pista forestal, a l'àrea del pantà de Foix". Un cop allà, fent ús "d'algun tipus de combustible", van calar foc al vehicle amb el cadàver, i "el cos va resultar gairebé enterament carbonitzat per l'acció de les flames".

A part dels anys de presó, la fiscalia demana per a Peral i López un període 10 anys de llibertat vigilada quan deixin d'estar entre reixes. També sol·licita una ordre d'allunyament dels dos guàrdies urbans cap al fill, el pare, els germans i l'exparella de l'agent mort, a més d'una indemnització als diversos familiars que suma 785.000 euros.