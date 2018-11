La fórmula de Sánchez contra el canvi climàtic

Quan va prosperar la moció de censura que va portar Pedro Sánchez a la Moncloa, el govern del PP va registrar in extremis un text legislatiu amb la seva recepta per combatre el canvi climàtic. Però l’embrió del que els populars haurien volgut convertir en la llei espanyola contra el canvi climàtic va ser rebutjat poc després al Congrés. Quan van arribar al poder, a més, els socialistes van assegurar que lluitar contra “la gran guerra silenciosa” que representava el canvi climàtic seria una de les prioritats de la seva legislatura. Ara ha transcendit el primer esborrany de l’avantprojecte d’aquesta llei. L’ha redactat l’equip de la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, i el volen dur a les Corts abans que s’acabi l’any.

El nou text, com el del PP, promet complir els mínims de l’Acord de París, el document per frenar el canvi climàtic que van signar 195 països fa tres anys. Però el camí de cadascun per arribar-hi és una mica diferent.

Pel que fa a les emissions de gasos d’efecte hivernacle, la fórmula dels socialistes passa per reduir-les un 37% abans que s’acabi el 2030. La dels populars, en canvi, pretenia obligar les centrals elèctriques i les grans plantes industrials a reduir-les un 43%, però amb la resta de sectors era menys exigent. A les empreses de transport o d’agricultura, així, se les instava a rebaixar les emissions només un 26% respecte al 2005. De cara al 2050 hi havia més consens: el govern de Rajoy es volia comprometre a retallar les emissions un 80% i els socialistes un 90%.

Un altre dels punts calents de la futura llei contra el canvi climàtic és la introducció gradual de les energies renovables. El PP volia que les renovables representessin un 32% de l’energia final l’any 2030, o sigui del petroli, el gas natural, el carbó... I el govern socialista ha apujat l’aposta a un 35%. Però l’equip de Ribera separa d’aquí l’energia del sistema elèctric espanyol. Diu que l’any 2030, el 70% d’aquesta energia s’haurà d’haver generat amb fonts renovables i que el 2050 la xifra haurà d’arribar al 100%.

En relació amb els mecanismes de fiscalitat ambiental que tant reclamen les entitats ecologistes, els dos textos són gairebé idèntics. Prometen “elements” que configurin un sistema tributari que incentivi una economia més verda, però no concreten gaire. Només els socialistes parlen de tancar l’aixeta a les autoritzacions d’explotació d’hidrocarburs i fracking, i de finalitzar les llicències vigents l’any 2040.