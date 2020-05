Protecció Civil recorda que les franges horàries encara s'apliquen als municipis d'entre 5.000 i 10.000 habitants

El govern espanyol va anunciar diumenge que eliminaria les franges horàries als municipis d'entre 5.000 i 10.000 habitants, com es fa amb els pobles que tenen menys de 5.000 veïns. Però aquest canvi no s'ha formalitzat i Protecció Civil ha recordat que, per tant, les franges encara s'apliquen a les poblacions d'entre 5.000 i 10.000 habitants. "No s'ha fet efectiu al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE)", ha explicat el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, que ha afegit que les franges es mantenen per sortir a passejar segons l'edat –també per fer esport a partir de 14 anys–. A les regions sanitàries que ja han entrat a la fase 1 s'hi poden fer les trobades de fins a deu persones, en què no s'apliquen les franges horàries, tot i que Delgado ha demanat "respectar la distància i el contacte físic".

Protecció Civil i els Mossos d'Esquadra han tornat a respondre a algunes preguntes aquest dijous en un videoxat a les xarxes socials, en el qual han insistit que les platges "estan tancades excepte per passejar, córrer o fer-hi activitat esportiva". Després de les imatges del primer dia d'ampliació de l'obertura de les platges de Barcelona, amb aglomeracions al matí, l'intendent dels Mossos Josep Antoni Saumell ha remarcat que la gent "no es pot banyar [excepte els esportistes federats], parar la tovallola, prendre el sol o reunir-se amb un grup d'amics". En tot cas, això podria canviar a partir de la fase 2 del desconfinament, malgrat que Delgado ha pronosticat que també s'haurà de fer amb altres restriccions.

Des d'avui ja és obligatori portar mascareta al carrer i als espais tancats sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat, encara que Saumell ha assegurat que els Mossos donen uns dies de marge abans de multar si no es compleix. "Arribarà un moment que es deixarà d'avisar i es començarà a sancionar perquè es considerarà que tothom està més que informat de l'obligatorietat de dur la mascareta", ha advertit l'intendent, que ha afegit que els establiments poden fer ús del seu dret d'admissió i impedir l'entrada de persones que no la portin. Pel que fa a l'ús de la mascareta quan es fa esport, Delgado ha assegurat que es pot no portar-la "si provoca alguns problemes", tot i que ha posat d'exemple que amb la bicicleta es pot utilitzar la mascareta per filtrar l'aire.

Sobre els esportistes, el subdirector de Protecció Civil ha subratllat que només els federats poden fer esport fora de la seva regió sanitària. En tots els altres casos s'ha de fer dins el terme del municipi on es viu i els menors de 14 anys només poden practicar esport si també estan federats. Pel que fa a la mobilitat, l'intendent dels Mossos ha deixat clar que a la fase 1 no es poden fer trobades entre persones fora de la regió sanitària on es resideix. Saumell ha admès que això provocarà que, només "per un carrer" de distància, no es puguin fer trobades entre la gent de Barcelona i la de l'Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet o Sant Adrià de Besòs perquè són de regions sanitàries diferents.