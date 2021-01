Un geriàtric de Madrid desvia vacunes del covid a familiars de treballadors

Una residència de gent gran de la localitat de Valdemoro, a Madrid, ha proporcionat vacunes del coronavirus a familiars dels treballadors. Tal com ha revelat Eldiario.es, persones properes a professionals sociosanitaris van rebre la vacuna aquest dimarts al geriàtric concertat Casablanca Valdesur, i van vulnerar així l'ordre de prioritat que s'havia establert des del ministeri de Sanitat en col·laboració amb les comunitats autònomes. Els residents i treballadors d'aquests centres formen part del primer grup a administrar-se la vacuna Pfizer/BioNTech, però no els seus familiars.

L'esmentat mitjà explica que va presenciar l'arribada d'un vehicle amb les vacunes i com professionals sociosanitaris accedien amb les seves parelles a la residència. A la sortida, alguna reconeixia amb naturalitat que, de manera "excepcional", s'havien concedit dosis a persones a qui no pertocaria. "Sí, sí, sí. N'han ofert a familiars", confirma una segona treballadora a la periodista d' Eldiario.es que va fer acte de presència al lloc dels fets. Havia estat prèviament avisada per una font de la companyia que gestiona el centre i allà es va trobar amb la responsable sanitària de Casablanca, que va provar de negar el que havia constatat.

El govern de la Comunitat de Madrid està investigant el cas, tal com informa el mitjà i confirmen fonts de la conselleria de Salut madrilenya a l'ARA. "Es prendran totes les mesures pertinents", subratllen aquestes fonts. Es dona la circumstància que Madrid és un dels territoris amb més dificultats en la campanya de vacunació. Les dades d'aquest dimarts indicaven que només ha administrat un 5,4% de les dosis rebudes des del 27 de desembre. Isabel Díaz Ayuso ha decidit subcontractar Creu Roja perquè dotze equips amb 25 professionals reforcin l'equip logístic de vacunació.