El Govern demana als ajuntaments que contribueixin al finançament dels Bombers

El Govern creu que, per millorar la situació dels bombers, els municipis i les diputacions han de "col·laborar a incrementar una part del pressupost per assegurar que el servei d'emergències sigui sostenible en el temps". Són paraules d'aquest dijous del director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Manel Pardo, a la subcomissió en matèria de prevenció i extinció d'incendis.

"Mai més pot passar la situació que tenim ara, mai més pot passar, mai més", ha manifestat el director general. Diversos grups s'han queixat perquè consideren que Pardo no ha informat de la situació del cos, que era el motiu de la compareixença, i per això Ciutadans ha dit que presentaria una queixa i Catalunya en Comú demanarà empara a la mesa perquè torni a comparèixer.

"Un dels problemes evidentment és econòmic, i no només de pressupost del Govern de la Generalitat, que també ho és", ha indicat Pardo. El director general ha volgut recordar diversos textos legislatius que recullen que els municipis han de contribuir al finançament del cos dels Bombers de la Generalitat. En concret, s'ha referit als articles 84.2 i 132 de l'Estatut, a la llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local, al decret legislatiu 2/2003, als articles 43.7, 46, 47 i 59 de la llei 5/1994 de Bombers i a l'article 48.2 del decret 29/2002 del Govern.

La intervenció inicial encén els grups

Ciutadans no ha rebut bé la intervenció de Pardo. El diputat Jean Castel ha considerat que l'exposició havia estat "fum" i ha lamentat que els milions que es preveuen invertir en el cos "passen per l'aprovació d'un pressupost que és un paper penjat en una web". "La compareixença no s'ha portat a terme", ha considerat Castel, que ha anunciat que el seu grup parlamentari presentarà una queixa basant-se en l'article 59.

"Les compareixences serveixen perquè els diputats es puguin informar i vostè avui ho ha impedit", s'ha queixat el diputat de CatECP Lucas Ferro, que ha considerat que havia sigut "la compareixença més surrealista" que ha viscut. Ha indicat que el seu grup demanarà empara a la mesa perquè la compareixença es repeteixi "els cops que calgui per donar explicacions" i fer la "diagnosi completa" que considera que no ha fet.

"¿Vostè ha tocat alguna vegada un foc o ha estat acompanyant un foc?", li ha preguntat el diputat del PSC-Units, Carles Castillo. Aquest diputat ha reclamat un "pla B" per si no s'aproven els pressupostos després d'enumerar alguns elements per mostrar la situació del cos. Durant la seva intervenció, Montserrat Fornells, d'ERC, ha dit que la situació era "límit" i que calia "abordar-la" de manera urgent "per no lamentar cap desgràcia". A la compareixença no hi han assistit diputats de la CUP ni del PP.