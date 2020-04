Vergés evita donar suport al passaport d'immunitat plantejat per Mitjà

Quan li han preguntat l'opinió per un possible passaport d'immunitat per saber qui ha passat o no el covid-19, la consellera de Salut, Alba Vergés, no ha amagat l'escepticisme davant la polèmica proposta, plantejada per l'epidemiòleg Oriol Mitjà, que assessora el Govern en la lluita contra el coronavirus. "No és rellevant la meva opinió com a consellera", ha sentenciat. La titular de Salut ha dit que el debat està obert tant a Catalunya com en altres llocs, però ha deixat clar que les mesures per controlar l'epidèmia no poden anar "mai en contraposició de drets i llibertats".

El debat és damunt la taula des que diumenge el president de la Generalitat, Quim Torra, va fer arribar a la Moncloa el pla de desconfinament que planteja la Generalitat per aplicar a Catalunya. Aquest certificat, que estaria vinculat al carnet de vacunació, preveu un passaport d'immunitat per tenir constància de quines persones han passat la malaltia i ja són immunes al virus, i així poder decidir si es permet o no a algú tornar a la feina, entrar en un concert o en un restaurant, per posar-ne un exemple. La idea, avalada per Torra, és una proposta dels assessors del Govern encapçalats per Mitjà, que no reporten al departament de Salut (ERC), sinó directament amb Presidència (PDECat).

"Hi ha d'haver una balança clara entre les noves tecnologies i el component ètic de drets i llibertats. Les recomanacions són mirar les mesures per saber fins a quin punt es poden implementar. Les estudiarem per saber si són bones per controlar l'epidèmia, no la societat", ha dit Vergés en la roda de premsa diària del Govern.

La consellera de Presidència, Meritxell Budó, tampoc ha volgut confirmar la proposta. "No ho hem decidit. Només són propostes", ha dit en una entrevista a Ràdio 4. "Prefereixo no valorar aquest passaport immunitari, però sí que d'alguna manera haurem de saber qui ha passat i qui no ha passat la malaltia. No sé si serà a través d'un passaport o amb una altra eina. Prefereixo ser prudent", ha afegit.

Trilla demana que sigui "voluntari" i "amb garanties"

El cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, creu que el passaport hauria de ser voluntari i "mai obligatori", amb "garanties" i acordat tant a l'Estat com a Europa. Ho ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio, en què també ha avisat dels "inconvenients" d'una mesura que podria suposar "una intromissió en la vida de les persones".