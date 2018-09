El govern espanyol estudia rebaixar la velocitat màxima a les carreteres secundàries per reduir la sinistralitat

El director de la direcció general de Trànsit (DGT), Pere Navarro, ha avançat aquest dimarts que l'executiu espanyol es planteja rebaixar el límit de velocitat màxima de 100 km/h en les carreteres secundàries i fixar el mateix que han adoptat altres països europeus, que marquen el límit en els 90 quilòmetres per hora o fins i tot en els 80, com ha fet recentment França.

"Hem obert el debat per rebaixar el límit a les carreteres secundàries", ha explicat Navarro en una compareixença pública en què ha avançat les dades de sinistralitat d'aquest estiu a les carreteres de l'Estat. Segons el director de la DGT, entre el juliol i l'agost han perdut la vida 259 persones, un 77% de les quals en carreteres convencionals, i la meitat dels accidents mortals es registren com a conseqüència d'un excés de velocitat.

La rebaixa s'aplicaria a les carreteres secundàries –ni autovies ni autopistes– amb més d'un carril per sentit o bé amb uns vorals de més d'un metre i mig d'amplada.

Resistències

Navarro ha admès que els dos últims directors de Trànsit ja tenien sobre la taula la proposta de rebaixar la velocitat a les carreteres secundàries dels 100 als 90 quilòmetres hora, però que no van aconseguir tirar endavant la mesura per les reticències que sempre ha generat. "Em costa trobar arguments en contra, però en aquest país cada vegada que toques el tema de la velocitat surten resistències estranyes", ha reconegut Navarro.

De moment Navarro no ha volgut fixar cap termini per prendre una decisió sobre l'assumpte. Ha recordat que el límit espanyol de 100 km/h a les carreteres secundàries només es manté en països com Romania, Polònia, Irlanda, Alemanya i Àustria. En canvi, països com Bèlgica, Croàcia, Grècia, Itàlia o Portugal ja l'han fixat en 90 quilòmetres hora, i França, Suïssa, Noruega, els Països Baixos, Malta, Finlàndia o Dinamarca, en els 80.