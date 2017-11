En estat greu un nen de 5 anys després de caure d'un quart pis a Reus

Un nen de 5 anys es troba en estat greu després que aquest dissabte al migdia es va precipitar d'un quart pis a Reus per causes que s'estan investigant. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, els fets van passar quan el nen va caure per un pati interior, en un habitatge del carrer Banys, i va quedar malferit, amb un politraumatisme.

Una veïna se'n va adonar i va trucar al 112. L'avís va arribar a les 13.51 h i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va decidir traslladar el nen en helicòpter a l'Hospital Sant Joan de Déu. Segons fonts de l'hospital, el nen és a l'UCI amb pronòstic reservat. La policia ha iniciat la investigació i ha pres declaració a possibles testimonis per esclarir les causes de la caiguda. Segons algun testimoni, en el moment dels fets la mare del nen era a la dutxa.

És el segon accident d'aquestes característiques aquest cap de setmana. Aquest dissabte a la tarda ha mort a Balaguer (Noguera) un nen de 2 anys quan ha caigut d'un balcó.