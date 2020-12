La Grossa de Cap d’Any arriba aquest dijous a la vuitena edició. El sorteig es retransmetrà en directe per TV3 a partir de les 12.30 hores i el presentaran Laia Ferrer i Marc Giró.

Com és habitual, els bitllets estaran disponibles fins a l’últim moment. Loteries de Catalunya manté operativa la venda online a la pàgina web www.loteriesdecatalunya.cat fins a una hora abans de la celebració del sorteig. També es podran obtenir números als més de 2.000 punts de venda que comercialitzen els productes de l’entitat –principalment estancs, llibreries, quioscos i bars.

Els premis

La Grossa d'enguany manté l’emissió de fins als 100.000 números, amb un preu de 10 euros. Hi ha vuit grans premis. El primer premi són 200.000 euros per cada bitllet de 10 euros. El segon premi atorga 65.000 euros per bitllet; el tercer, 30.000 euros; els dos quarts, 10.000 euros cadascun i, els tres cinquens, 5.000 euros per bitllet.

Premis a les terminacions dels vuit números guanyadors (les quatre, tres i dues últimes xifres coincidents amb tots els números premiats; a més, en cas del primer premi, també es rep un import per la coincidència amb l'última xifra).

Premis als números anterior i posterior de cadascun dels vuit números guanyadors.

Els premis del mateix número guanyador no es poden acumular, és a dir, un bitllet, les últimes quatre xifres del qual es corresponguin amb el número premiat, guanya el premi corresponent a l'encert de les quatre xifres, però no el premi corresponent a les tres, dues o última xifra. Ara bé, si un número resulta guanyador de més d'una categoria de premis, perquè les xifres coincideixen en més d'un dels números guanyadors, els premis sí que s'acumulen, amb l'excepció dels encerts de les cinc xifres, que no s'acumulen mai.

On es paguen, els premis?

Els premis es podran cobrar fins al 30 de març del 2020 a la seu de Loteries de Catalunya, a la Gran Via 639 de Barcelona. Per cobrar els premis s'haurà de presentar el bitllet original de la Grossa de Cap d'Any.

Els números que s’hagin adquirit per internet es cobraran directament al moneder del compte del jugador a la web de Loteries de Catalunya. En cas que l’import del premi sigui superior als 600 euros, es cobraran directament al compte bancari que es va facilitar en el moment del registre a la web.

Els premis de fins a 1.000 euros es podran cobrar demanant, a qualsevol punt de venda autoritzat, una transferència directa al compte bancari, que es farà efectiva en un termini aproximat de 48 hores.

Els premis de fins a 120 euros es podran cobrar en metàl·lic en els establiments de la xarxa comercial de Loteries de Catalunya i a qualsevol oficina de CaixaBank.