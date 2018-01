La guàrdia urbana acusada pel crim del pantà de Foix parla d'haver enverinat la víctima

La guàrdia urbana acusada pel crim del pantà de Foix, Rosa P., va explicar a una companya del centre penitenciari on està empresonada que havia enverinat la víctima -la seva parella- abans del succés. La reclusa que va assegurar que Rosa P. volia contractar un sicari també va revelar que la dona li havia detallat com s'havia produït el crim. Segons ha avançat 'La Vanguardia' i fonts properes al cas han confirmat a l'ARA, l'agent acusada va revelar l'extrem de l'enverinament en una conversa amb una companya de presó.

Es tracta de la reclusa que va fer una declaració amb la qual el jutjat d'instrucció 2 del Vendrell va obrir una investigació a Rosa P. per presumptament haver planificat un nou assassinat des del centre penitenciari de Wad Ras, on està empresonada provisionalment. La reclusa va afirmar que la guàrdia urbana acusada havia parlat amb ella per intentar contractar un sicari des de la presó per matar el seu exmarit, que és agent dels Mossos d'Esquadra, perquè impedia, segons ella, que les seves filles veiessin els avis materns.

En aquesta mateixa declaració de la companya de presó de Rosa P., l'interna va assegurar que l'agent acusada li havia comentat que havia enverinat la seva parella -també guàrdia urbà- abans que es produís el crim. Tot i això, segons el relat aportat per la reclusa, Rosa P. li havia negat que ella fos l'autora material de la mort de la seva parella i havia atribuït el succés a l'altre guàrdia urbà acusat en aquest cas. El cadàver de la víctima va aparèixer al maleter d'un cotxe en flames en una pista forestal a prop del pantà de Foix, amb l'home gairebé calcinat del tot.

Falta una bala

A part de la investigació per la declaració de la companya de presó de l'acusada, els últims mesos també s'ha generat una altra incògnita a la mateixa Guàrdia Urbana de Barcelona. El motiu és que els Mossos sospiten que la pistola de Rosa P. es va utilitzar per matar la víctima del crim del pantà de Foix. Teòricament, quan es va produir l'assassinat, aquesta arma era a la taquilla de l'acusada perquè ella estava de baixa (per un cas de pornovenjança). Però després d'investigar el cas, la hipòtesi dels Mossos és que algú hauria agafat aquesta pistola per cometre el crim i l'hauria tornat al seu lloc sense que ningú ho notés.