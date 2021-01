Una planta marina podria servir per netejar el mar de plàstics

Els herbassars marins de posidònia oceànica, una planta que es troba al mar Mediterrani, "poden capturar materials plàstics abocats al mar i retornar-los a terra ferma". Ho explica un estudi publicat a la revista Scientific Reports que té com a autora principal la professora Anna Sanchez-Vidal, del Grup de Recerca en Geociències Marines de la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona (UB). El treball és pioner en la defensa d'un mecanisme natural per reduir la presència d'aquest material, cada cop més abundant en el medi oceànic.

Sanchez-Vidal, que pertany al departament de dinàmica de la terra i de l'oceà de la UB, ha explicat a l'ACN com té lloc aquest procés: "Els plàstics són incorporats a uns aglomerats de fibres naturals en forma de bola que són expulsats del medi marí durant les tempestes".



La petjada contaminant dels plàstics generats per l'activitat humana afecta ecosistemes costaners i oceànics de tot el planeta. D'ençà que es van començar a fabricar de manera massiva als anys cinquanta, l'oceà s'ha convertit en la deixalleria on s'acumulen. "El plàstic que trobem surant als oceans és només un petit percentatge de tot el que hem abocat al medi marí", ha alertat Sanchez-Vidal.



També han participat en l'article els experts del Grup de Recerca en Geociències Marines de la UB, Miquel Canals, William P. de Haan i Marta Veny i l'investigador Javier Romero, de la Facultat de Biologia i de l'Institut de Recerca de la Biodiversitat de la UB (IRBio).