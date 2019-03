Un home mata la seva dona a Loeches, a Madrid, i després se suïcida

Un home de 47 anys hauria matat la seva dona, de 39, a Loeches, un municipi a l'est de Madrid, i després s'hauria suïcidat, segons han informat fonts pròximes a la investigació, que està portant a terme la Guàrdia Civil. La filla gran del matrimoni, d'onze anys, va trobar els cossos en una habitació del domicili cap a les 10 del matí aquest dilluns i va baixar al supermercat on treballaven els seus pares per avisar dels fets.

Un portaveu d'Emergències 112 Comunitat de Madrid ha informat que la primera trucada als serveis d'emergències va arribar cap a aquella hora, i avisava que en un domicili ubicat al carrer José Sanclemente Rey, a Loeches, podria haver-hi una parella morta. El 112 va derivar l'avís tant a la Guàrdia Civil com al Servei d'Urgència Mèdica de Madrid (SUMMA), que es van traslladar fins al lloc dels fets i van comprovar que dins de l'habitatge hi havia dos cossos sense vida, el d'un home i el d'una dona, amb ferides d'arma blanca.

La dona presentava, almenys, una ferida d'arma blanca al cos i l'home també a l'altura dels canells. Des de la Guàrdia Civil han assenyalat que estan investigant els fets però que tot apunta a una mort violenta. La principal hipòtesi és que es tracta d'un crim masclista. La Policia Local de Loeches ha informat que no consten denúncies prèvies per maltractament entre la parella.

La Mancomunitat de Serveis Socials de l'Est de Madrid s'ha fet càrrec de la filla del matrimoni, que va avisar del succés, mentre l'altre fill de la parella, de quatre anys, està sota custòdia de familiars.

Si finalment es confirma com un nou cas de violència masclista, serien ja 13 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles aquest any. Des de 2003, el primer any en què hi ha xifres oficials, han estat assassinades 988 dones a Espanya.