18 hores d’infern enmig de la neu

L’Antonio Rodríguez és un home previsor. Després de passar uns dies a Madrid, per celebrar les vacances de Cap d’Any i Reis amb les seves filles, havia de tornar a Zamora, on té el despatx d’advocats. Però abans d’agafar el cotxe va comprovar si hi havia algun avís de la DGT, ja que era conscient que hi havia risc de nevades. L’advertència sobre l’AP-6 que hi havia a les sis de la tarda -com ha pogut contrastar l’ARA a través del Twitter de la DGT- era de nivell groc, un dels més baixos, que permet circular fins i tot sense cadenes. L’Antonio, amic de la prudència, portava cadenes, per si de cas, i tranquil·lament va encarar l’AP-6 direcció Zamora. Per fer els 250 quilòmetres que separen les dues poblacions va trigar 15 hores. Encara va tenir sort. Entre els milers de persones que la nit de dissabte a diumenge van quedar atrapats a l’AP-6, l’autopista que comunica Madrid amb Galícia, alguns s’hi van passar fins a 18 hores.

“Hi havia famílies amb nens; alguns no podien posar la calefacció del cotxe perquè no tenien prou combustible per a tantes hores i havien d’anar a altres cotxes. Hem passat molta angoixa”, explica l’Antonio, ja des de casa seva. La nit ha sigut llarguíssima. La majoria de conductors no han dormit ni un segon esperant qualsevol opció per trobar una sortida enmig d’una via de tres carrils per sentit convertida en una autèntica ratera. En 15 hores atrapat, l’Antonio només va veure passar dues màquines llevaneu amb una filera de cotxes al darrere, però era impossible afegir-s’hi perquè hi havia cotxes bloquejats que impedien l’accés. Finalment ho va aconseguir. Mentre enfilava cap a Zamora veia els milers de cotxes atrapats en el sentit contrari (direcció Madrid) i després es va creuar amb els vehicles de l’exèrcit que baixaven a ajudar-los. Va arribar a casa a les nou del matí, cansat i indignat. L’Antonio ja prepara una denúncia.

La resposta a la inversemblant situació viscuda en una de les vies més importants de l’Estat va arribar del director general de Trànsit, Gregorio Serrano: “Hi ha hagut conductors que no han estat atents o que han pres decisions equivocades”. La declaració va indignar tant els partits polítics de l’oposició com les persones que van passar la freda nit dins del cotxe enmig de l’autopista. “Ni l’empresa concessionària ni el ministeri de Foment han estat a l’altura -denunciava ahir indignat l’Antonio-. Ens en volen fer responsables, però nosaltres som les víctimes”.

L’exèrcit, al rescat

Serrano també va assegurar que els mitjans que s’han fet servir per rescatar els vehicles atrapats van ser “més que suficients”. En total s’hi van desplaçar dos batallons de la Unitat Militar d’Emergències (UME) i patrulles de l’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil de Segòvia, Lleó i Zamora. Hi van treballar més de 200 persones i prop de 50 màquines. Els militars van anar empenyent els vehicles bloquejats per situar-los al carril obert i a poc a poc es va anar buidant l’AP-6. Ahir a la tarda es va obrir, es va tornar a tancar i, posteriorment, es va reobrir.

Enmig de les crítiques per la falta de previsió, el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va anunciar ahir en una entrevista a la Cadena SER, que l’Estat ha obert un expedient informatiu a la concessionària de l’AP-6, Iberpistas (del grup Autopistas, filial d’Abertis). En cas de detectar deficiències, l’expedient podria acabar sent sancionador. Autopistas va enviar ahir un comunicat en què assegurava que van tirar sobre la calçada 1.200 tones de sal i 400.000 litres de salmorra (aigua amb molta concentració de sal). El pla operatiu de viabilitat hivernal, que coordina directament el ministeri de Foment i la DGT, es va activar, segons l’empresa concessionària, divendres.

Tant Ciutadans com Podem van anunciar ahir que demanaran la compareixença al Congrés dels ministres de Foment i d’Interior, Íñigo de la Serna i Juan Ignacio Zoido, perquè donin explicacions dels fets. El PSOE, a través d’un comunicat, va demanar als dos ministres que assumeixin les responsabilitats.

Ahir a la nit encara hi havia vies tallades per culpa de les nevades. Durant aquest cap de setmana, els talls van afectar Àvila, Segòvia, la Rioja, Navarra i Madrid, entre d’altres. Protecció Civil va demanar ahir evitar els desplaçaments per carretera, ja que la previsió meteorològica adverteix que el temporal seguirà. A Àvila, un dels llocs més afectats, calia circular amb cadenes fins i tot pel nucli urbà.