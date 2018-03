El sector hoteler mira amb optimisme la Setmana Santa tot i les dificultats dels darrers mesos

El president de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur), Enrique Alcántara, ha destacat aquest dimarts que estan notant un increment de les reserves d'última hora que els fa ser optimistes de cara a l'ocupació, si bé ha lamentat que els preus són més baixos que l'any passat. "El nostre repte és ara recuperar els preus", ha subratllat. Des del gremi d'hotelers i la Diputació de Barcelona, per la seva banda, han indicat a l'ARA que esperen una ocupació del 80% aquesta Setmana Santa. Aproximadament un 5% menys que el 2017.

En aquesta línia, alguns hotelers barcelonins han alertat d'una pèrdua de rendibilitat per habitació ocupada des de l'1 d'octubre, sobretot en el segment del luxe, on el descens ha arribat al 20%. "Els diners són covards, i la gent que busca qualitat. Diu 'no vull anar a passeig de Gràcia per comprar a Gucci i trobar-me una manifestació de perroflautes'", explica la presidenta de Sercotel Marisol Turró. Ella és una de les ponents que han participat en el Gran Debat Hoteler que s'ha celebrat aquest dimarts a Barcelona, on un dels temes centrals ha sigut la necessitat de "rellançar" la marca turística de la capital catalana.

La situació política, un problema pel turisme

Tots els ponents, representants de grans cadenes del sector, han coincidit en què la situació política catalana dels últims mesos del 2017 ha malmès la imatge exterior de la ciutat, ja que molts turistes creuen que a Barcelona es viu en un ambient d'inseguretat. "Els mitjans de comunicació no ens han ajudat. El que va passar a l'octubre és gravíssim, però es va pegar a la gent un dia i no quaranta. Hem de dir prou i cridar a la calma", apunta Turró.

Per aquesta raó, els hotelers coincideixen en què s'ha de transmetre una situació de "tranquilitat", alhora que cal erradicar la turismofòbia latent. "El primer que cal fer és convèncer als ciutadans que el turisme és bo. El pitjor que li pot passar a un visitant és arribar a Barcelona i trobar-se que la gent d'aquí no el tracta amb amabilitat. Són els nostres prescriptors", ha avisat el director general de l'àrea hotelera d'Abac Group, Héctor González.

En declaracions a l'ARA, Francesc Vila, gerent de turisme de la Diputació de Barcelona, ha rebaixat el dramatisme de la situació i ha apuntat a una millora del sector turístic barceloní els darrers mesos. "En la meva opinió, els atemptats, la turismofòbia i també la situació política van produir una inflexió en la tendència positiva que vam tenir en els 6 primers mesos del 2017 -ha dit Vila-. Però en els darrers mesos, entre el Mobile i les ganes de normalització, a Barcelona estem apreciant una tendència de recuperació positiva del turisme. No dic que estiguem per sobre de les dades del 2017, però estem en una tendència positiva de recuperació que esperem que es mantingui".

El director general de Praktik Hotels, José María Tenor, directament ha culpat a l'Ajuntament que encapçala Ada Colau de sotmetre el sector a un "assetjament constant" i de fomentar les conductes hostils vers els hotelers, que a més treballen en un context d'inseguretat jurídica com a conseqüència del Pla Especial d'Allotjaments Turístics (PEUAT). "A aquest ajuntament no li agradem perquè som capitalistes i no estem de moda", ha ironitzat Turró.

De la seva banda, el subdirector de Turisme de Barcelona, Ignasi de Delàs, ha afegit altres elements "estructurals" que posen en perill la competitivitat de la capital catalana, com la manca de connexions aèries internacionals i les dificultats per obtenir visats que encara troben alguns ciutadans estrangers. "Al consorci hem doblat els esforços en promoció, no hem baixat els braços en cap moment", ha recalcat.