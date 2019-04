Les primeres imatges d’un forat negre confirmen un cop més la relativitat d’Einstein

L’equip de l’Event Horizon Telescope (EHT) ha fet pública la primera imatge que s’ha enregistrat mai d’un forat negre. La imatge, captada en l’espectre de les ones de ràdio, mostra un disc de gas i l’ombra del forat negre al centre, tal com prediu la teoria de la relativitat general d’Einstein. Per primera vegada des que se’n va concebre l’existència, doncs, se sap quin aspecte té un forat negre.

Després de captar la imatge, els astrònoms la van comparar detalladament amb els models teòrics que inclouen la física de l’espai corbat, la de la matèria supercalenta i la de camps magnètics intensíssims. La comparació ha permès concloure que la teoria prediu correctament la naturalesa a l’entorn d’un forat negre, de manera que la teoria de la relativitat d’Albert Einstein, formulada el 1915, queda confirmada un cop més.

La imatge correspon al forat negre que hi ha al centre de la galàxia M87, a la constel·lació de Virgo, de sis mil milions i mig de masses solars i a una distància de cinquanta milions d’anys llum. "Per a mi, que m’he dedicat tota la vida a buscar forats negres al centre de les galàxies, és un dia molt emocionant", ha declarat en una roda de premsa l’astrofísic català Xavier Barcons, director general de l’Observatori Europeu Austral (ESO), que ha participat en la troballa gràcies als telescopis ALMA i APEX, situats al desert d’Atacama, a Xile. "Es tracta d’una observació que semblava impossible fa una generació", ha declarat també en roda de premsa Sheperd Doeleman, director de l’EHT. "Amb aquest treball hem obert una porta totalment nova a l’estudi dels forats negres", ha conclòs.

Les observacions per captar aquestes imatges han requerit molta més precisió que la que pot assolir un sol telescopi. Per aquest motiu es va dissenyar el supertelescopi virtual EHT, que integra les observacions de vuit radiotelescopis situats als Estats Units, Mèxic, Xile, Espanya, Hawaii, l’Antàrtida i actua com un telescopi de la mida de la Terra. Aquesta complexitat ha fet que els 200 científics que hi han participat hagin esmerçat gairebé dos anys a processar les dades de les observacions fetes l’abril del 2017.

La troballa s’ha publicat en una sèrie de sis articles a la revista 'The Astrophysical Journal Letters'.