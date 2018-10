La persona que va difondre les imatges de la víctima de la Manada és un veí de Barcelona

La unitat de ciberdelinqüència de la Policia Nacional ha localitzat a Barcelona la persona que va difondre les primeres imatges i dades personals de la víctima de la Manada i ho ha notificat al jutjat número 38 de Madrid, segons ha avançat 'El Periódico' i han confirmat a l'ACN fonts policials. La persona identificada, que té 40 anys i viu amb el seu pare al districte d'Horta-Guinardó, va fer servir el wifi d'una veïna per fer la filtració contra la intimitat i l'honor de la jove agredida sexualment durant els Sanfermines del 2016.

El 26 d'abril l'Audiència de Navarra va enviar un resum de la sentència contra els cinc integrants de la Manada en què se'ls condemnava a nou anys de presó a cadascun. A la sentència no hi constaven dades personals, però poc després es va difondre el nom, cognoms, imatge i una còpia del DNI de la víctima per les xarxes socials i fòrums virtuals com Forocoches i Burbuja.info, on van estar durant unes hores. L'advocat de la jove va denunciar-ho llavors i la Policia Nacional va encarregar-se del cas.

Segons informa 'El Periódico', les indagacions van revelar que l'acció s'havia conduit des de dos ordinadors. Una d'aquestes dues direccions IP va poder ser rastrejada fins a un ordinador situat al districte barceloní d'Horta-Guinardó. Després d'entrevistar-se amb la seva propietària, els agents van identificar el seu veí, que hauria usat la connexió wifi de la dona per penjar les dades personals de la víctima de la Manada.