L'aturada d'obres impedirà que dues escoles de Barcelona comencin el curs a les ubicacions previstes

Primeres conseqüències de l'aturada d'obres forçada per la crisi sanitària: tot i que els treballs en centres educatius portin l'etiqueta de prioritaris, el Consorci d'Educació de Barcelona ja ha preparat un pla B per a dues escoles que havien d'estrenar ubicació al setembre i que no es preveu que estiguin enllestides a temps. Una és l'Escola Entença, a l'Esquerra de l'Eixample, que fa quatre cursos que reivindica una ubicació definitiva i que aquest setembre havia d'estrenar mòduls –i guanyar espai– al recinte de l'antiga presó Model, a l'altre extrem d'on ja funciona l'Escola Xirinacs. D'entrada, aquests alumnes, d'entre P3 i segon de primària, començaran el curs al mateix emplaçament de sempre, a l'Escola Industrial, on s'afegirà un tercer pis a una part dels mòduls, segons han confirmat a l'ARA fonts del Consorci d'Educació. També tenen un calendari incert, a la mateixa Model, les obres per habilitar el nou pati de primària de l'Escola Xirinacs, que havien de començar aquest últim trimestre de curs.

L'altra alteració de calendari afecta més centres que entraven en una mateixa carambola: el retard dels treballs no permetrà tenir a punt el nou edifici de l'Escola Anglesola, a les Corts, que el curs que ve ja tindrà alumnes amb edat de començar la primària i que ho havien de fer en un nou edifici al carrer Numància. El que s'ha decidit ara, vist que les obres no estaran acabades a temps, és que els que facin primer es traslladaran a l'edifici de l'actual Escola Ausiàs March, que s'ha de fusionar amb Anglesola i espera el mateix espai. Els alumnes d'infantil continuaran a l'espai habilitat a l'antiga masia de Can Rosés, que és on funciona el centre des del seu naixement.

A l'actual edifici de l'Escola Ausiàs March hi aniran, a banda dels alumnes de primer de primària de l'Anglesola, els primers alumnes de l'institut escola Plaça Comas, que és un dels quatre que s'han de crear a la ciutat de cara al nou curs i que donarà continuïtat a l'Escola Les Corts. El trencaclosques es mantindrà així, amb la convivència d'alumnes de primer de primària i de primer d'ESO en el mateix espai, fins que no estiguin acabades les obres de l'Escola Anglesola.

El govern municipal insisteix que aquestes obres relacionades amb l'activació de nous centres educatius estan en el paquet de les primeres a reprendre, però la incertesa pel que fa al calendari ja ha portat a habilitar aquests dos plans B. Des de l'Associació de Famílies de l'Escola Entença lamenten l'últim gir de guió, que arriba poc després que se'ls oferís un nou emplaçament definitiu a l'interior d'illa on hi ha els Jardins Paula Montal, també a l'Eixample, que era, reiteren, "massa petit".

Entenen que l'aturada d'obres respon a una situació excepcional però critiquen la "mala previsió" que s'ha fet fins ara pel que fa al futur de les seves instal·lacions. "No s'ha parlat d'ampliar exteriors, el menjador ja està al límit i la situació serà molt complicada", lamenta Constanza Saavedra, en nom de l'AFI. Tampoc saben si podran fer el casal d'estiu si és possible organitzar-ne perquè coincidirà amb les obres als mòduls i no veuen clar un possible trasllat a mig curs si els treballs a la Model avancen a bon ritme.