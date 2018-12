L’impost del CO2 als cotxes s’ajorna per fer canvis a la llei

És la mesura estrella que preveu la llei de canvi climàtic de Catalunya, una taxa pionera a l’Estat que ha de gravar els vehicles segons el grau de contaminació calculat en funció de les emissions de diòxid de carboni (CO 2 ). El nou impost havia d’estar en marxa a principis del 2019, però la translació de la norma que va sorgir del Parlament a la pràctica ha descobert una sèrie de problemes formals que n’endarreriran la implementació com a mínim fins al segon semestre del 2019, segons han confirmat a l’ARA fonts del departament d’Economia.

Una de les traves amb què ha topat d’entrada és de caràcter tècnic: l’elaboració del cens de vehicles que hauran de pagar la taxa no està sent tan àgil com s’havia previst. “La direcció general de Trànsit (DGT) ja ha cedit a la Generalitat la base de dades, però és un document en brut que s’ha de depurar”, expliquen les mateixes fonts. La cessió d’informació per part del govern del PSOE ja és un canvi respecte a l’actitud de l’anterior govern del PP, que va dur la llei catalana al Tribunal Constitucional (TC) i en va provocar una suspensió cautelar que va durar mesos.

El cens de vehicles que ha de servir per classificar-los segons els grams de CO 2 per quilòmetre ha de salvar un escull tècnic que afecta els vehicles més vells. “Els cotxes més antics no tenen especificada a la seva fitxa tècnica aquesta informació”, subratlla la secretària de Medi Ambient del Govern, Marta Subirà. Això obliga a treballar en un sistema d’estimacions d’emissions que permeti calcular què haurà de pagar cada titular de cotxes, furgonetes o motocicletes més vells.

Gravar les flotes d’empresa

Un segon aspecte de la llei que cal resoldre té a veure amb l’article que diu que hauran de pagar la taxa tant les persones físiques com les jurídiques. “No queda clar què passa amb les empreses que tenen flotes de vehicles que circulen per Catalunya però que no consten inscrites aquí”, explica Sobirà. “Ara treballem en com es gravaran aquestes flotes que tenen el domicili fiscal fora de Catalunya”, afegeixen des d’Economia.

Per corregir aquestes traves, la Generalitat estudia dues possibles vies. Una seria introduir les modificacions i els matisos de l’impost del CO 2 , via llei d’acompanyament de pressupostos, si aquests s’aconsegueixen tirar endavant. L’alternativa, si no, seria fer canvis a la llei de canvi climàtic per clarificar els aspectes dubtosos en el redactat actual.

Malgrat els entrebancs tècnics, el Govern assegura que segueix compromès amb el desplegament de la taxa -que d’entrada estava previst que s’aprovaria a finals d’aquest any- per motius ambientals.

Entre 1 i 80 euros a l’any

La idea és que, un cop aprovat, s’apliqui de manera progressiva fins al 2020 començant pels cotxes més contaminants, és a dir, els que emeten més de 160 grams de CO 2 per quilòmetre. En aquest cas, se’ls aplicaria una taxa que podria superar els 80 euros a l’any. Un cotxe de gamma mitjana pagaria uns 10 euros, mentre que els cotxes que estan per sota dels 140 grams de CO 2 /km -que representen el 60% del parc- haurien de pagar una taxa de fins a 5 euros.

La recaptació prevista és d’uns 70 milions d’euros. La Generalitat, però, insisteix que la taxa no té un “afany recaptador”, sinó que busca accelerar un canvi d’hàbits. Els diners que aporti l’impost, segons diu la llei, serviran per nodrir el Fons Climàtic -encarregat de fomentar les energies renovables, l’autoconsum i les polítiques per adaptar-se al canvi climàtic-, així com també el Fons de Patrimoni Natural.

Els crítics amb la taxa -entre els quals hi ha la indústria automobilística- retreuen justament que s’aplicarà a un univers molt gran de subjectes una càrrega fiscal molt petita quan hi hauria maneres més efectives de lluitar contra les emissions. Fonts del sector han explicat a l’ARA que l’impost de matriculació reconfigurat seria una eina efectiva de gravar els cotxes que més emetin.

En paral·lel amb la feina tècnica per tirar endavant l’impost, Territori manté contactes amb el ministeri de Transició Ecològica, que lidera Teresa Ribera. El govern socialista ha de fer efectiva la retirada del recurs al TC que l’anterior executiu del PP va interposar contra la llei de canvi climàtic catalana. Fruit d’aquest recurs, la norma va estar suspesa cautelarment fins que el Constitucional va decidir aixecar la mesura cautelar mentre dirimia el fons del recurs.