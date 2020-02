Un incendi en un pis de Barcelona deixa dues persones ferides lleus

Un incendi que s'ha originat per motius que encara s'estan investigant ha cremat un pis al carrer Llacuna, a l'alçada de la Gran Via, molt a prop del Parc del Clot. En total, s'han desplaçat fins al lloc dels fets 11 dotacions dels Bombers, a més de diferents patrulles de la Guàrdia Urbana. A l'interior de la finca s'han trobat dues persones ferides per inhalació de fum. El foc, segons han informat els Bombers, ja està extingit.

🔴 ACTUALITZACIÓ!

Extingit l'ncendi 🔥 en un pis d'un edifici al carrer de la Llacuna, 170, a #SantMartí.

1⃣ Dues persones ferides lleus per inhalació de fum.

2⃣ S'hi han mobilitzat 11 vehicles de #BombersBCN 🚒, 8 ambulàncies del #SEM 🚑 i unitats de la @barcelona_GUB 🚓. — Bombers Barcelona (@BCN_Bombers) February 6, 2020