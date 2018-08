Un incendi crema un magatzem al Segrià

Un incendi ha cremat un magatzem d'alfals a la localitat d'Alcarràs, al Segrià. La nau s'ha encès aquesta matinada, vora les 4.45 h, i deu dotacions dels Bombers s'hi han desplaçat per extingir el foc. Segons explica el compte de Twitter de Bombers de Catalunya, cap persona ha resultat ferida.

Tal com informa l'agència Europa Press, el magatzem on s'ha produït l'incendi té unes dimensions de 50 metres de llarg per 35 d'amplada.