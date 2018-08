Un incendi forestal a Roses obliga a tallar la carretera GI-614

Fins a 35 dotacions terrestres i catorze mitjans aeris dels Bombers de la Generalitat treballen en l'extinció d'un incendi forestal que s'ha declarat aquest diumenge a la tarda a Roses (Alt Empordà) i que ha obligat a tallar la carretera GI-614 al seu pas per aquest municipi, confinar els veïns de dues urbanitzacions i tallar diversos accessos i una carretera.

Es tracta d'un incendi forestal amb diversos focus a la zona del coll del Pení.

Ja són 25 dotacions terrestres i 12 #maer els mitjans activats per #IFRoses. Segons @transit la carretera Gi-614 està tallada a Roses pic.twitter.com/wHYc0ohPOP — Bombers (@bomberscat) 19 d’agost de 2018

Les flames s'han iniciat cap a les 16.45 hores en una zona coneguda com el coll del Pení, prop d'una zona urbanitzada. En total, els Agents Rurals han detectat quatre focus simultanis, tres dels quals han aconseguit controlar.

Com a mesura preventiva, s'ha demanat el confinament de les urbanitzacions de Puig Rom i Mas Fumats, a Roses, i s'han tallat els accessos a les zones de Canyelles, l'Almadrava, la cala Jóncols i la cala Montjoi.

Els Agents Rurals investiguen les causes dels focs i no descarten que hagi estat provocat. En el dispositiu d'extinció hi participen bombers, mossos, agents de policia local, agents rurals i de les ADF i una ambulància del SEM amb caràcter preventiu.

L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil del Port de la Selva ha penjat els següent vídeos de les tasques d'extinció.

Varis incendis entre Roses, Cadaqués i el port de la selva pic.twitter.com/ITaX0mg3YS — AVPC ELPORTDELASELVA (@AVPCPORTSELVA) 19 d’agost de 2018

Varis incendis entre Roses, Cadaqués i el port de la selva u pic.twitter.com/MBY4djWuj9 — AVPC ELPORTDELASELVA (@AVPCPORTSELVA) 19 d’agost de 2018

Un altre incendi de vegetació, en aquest cas a Gavà (Baix Llobregat), havia obligat aquest matí a tallar la circulació de la carretera BV-2041 entre aquesta localitat i Begues en els dos sentits de la marxa.

El trànsit en aquesta via ha quedat restablert cap a les 17 hores.