El 99% dels infants amb covid-19 són asimptomàtics o tenen una afectació lleu, segons un estudi de Sant Joan de Déu

Més del 99% dels infants amb covid-19 són asimptomàtics o presenten símptomes lleus de la malaltia. Ho indiquen els primers resultats preliminars de l'estudi Kids Corona, de l'Hospital Sant Joan de Déu. El centre ha fet un seguiment de 724 nens i nenes –d'uns 5 anys de mitjana– que han conviscut a la llar amb un progenitor positiu per coronavirus.

El 17,5% d'aquests infants es van infectar de covid-19, una xifra que s'assembla molt a la taxa de contagi en adults dins una mateixa llar, que és del 18,9%. Més de la meitat dels infants estudiats van ser asimptomàtics i la resta van presentar símptomes lleus excepte en un sol cas. Malgrat que els resultats encara són preliminars i es continuaran ampliant els mesos vinents, l’hospital ha decidit fer-los públics aquest dimarts "davant l’interès que hi ha actualment, tant en l'àmbit científic com social, sobre la qüestió", apunta el centre en un comunicat.

Els resultats subratllen que les famílies no van sospitar en cap moment que els nens podien estar contagiats, precisament perquè el seu estat de salut era aparentment bo. A més, els investigadors van fer proves PCR a les famílies participants i van descobrir que, passada la malaltia, un 33,8% dels adults i un 11,9% dels infants encara presentaven càrrega viral a la nasofaringe un mes després que s’hagués donat el primer cas de coronavirus a casa, tot i que en una quantitat molt baixa. Això seria indicador que encara podrien ser-ne transmissors. Però l'estudi recorda que actualment "no hi ha consens científic sobre la càrrega viral necessària per transmetre el virus".

Un nou projecte en casals d'estiu

Ara una de les principals incògnites que l'estudi també vol resoldre és "la capacitat transmissora del virus per part dels infants. Per analitzar la qüestió, l'hospital impulsarà un nou projecte durant els casals d'estiu en uns quants indrets de Catalunya.

L'equip d'investigació farà una PCR setmanal als nens i, si donen positiu, s'aplicarà el protocol definit pel Govern i es farà un seguiment exhaustiu de tots els seus contactes directes per descobrir si hi ha hagut transmissió i quina és la capacitat de contagi que poden comportar els infants.

Estudis en embarassades

Una altra línia d'investigació és en dones embarassades, una recerca que fa BCNatal –l'àrea de la dona i de neonatologia de Sant Joan de Déu– juntament amb l'Hospital Clínic i que compta també amb casos de Sant Pau. Fins ara els investigadors han pogut analitzar 874 dones embarassades. El 14% de les gestants han generat anticossos contra el virus i, per tant, s'havien contagiat.

Les embarassades contagiades el primer trimestre (54 dones) van presentar quadres més lleus, amb un 70% d'asimptomàtiques i un 30% amb una afectació lleu. En canvi, entre les embarassades infectades el següent trimestre (71 dones) hi va haver menys casos asimptomàtics (52%): un 43,5% van tenir símptomes lleus i un 4,5% van tenir una pneumònia. Tal com apunten a les seves conclusions, és el primer estudi mundial sobre l'efecte del nou coronavirus en embarassades i, d'entrada, rebaixa molt les estimacions de gravetat en dones gestants.