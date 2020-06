El cap d'estudis de l'Institut de Calaf entra a la presó per abusos sexuals a menors

El cap d'estudis de l'Institut Alexandre de Riquer de Calaf, M.V.A., ha entrat a la presó per abusos sexuals a menors. Segons han explicat els Mossos d'Esquadra a l'ARA, van detenir el professor el 18 de maig per una denúncia de la seva família. Inicialment el cas estava centrat en el delicte d'abusos sexuals, però el centre ha comunicat a les famílies que també se l'investiga per tinença de pornografia infantil. L'home, de 47 anys, ha ingressat a la presó preventivament per ordre del jutjat. El departament d'Educació ha assegurat que la primera decisió, una vegada es va tenir constància d'aquesta denúncia "per uns fets que van passar fora del centre", ha sigut retirar el professor del càrrec de cap d'estudis.

Fa dues setmanes els agents d'investigació de la comissaria de Manresa dels Mossos van detenir el professor per presumptes abusos sexuals a menors en l'àmbit familiar. L'home treballava a l'Institut de Calaf des del curs 1997-1998, on havia sigut coordinador de Batxillerat i coordinador pedagògic i actualment ocupava la responsabilitat de cap d'estudis. El professor, llicenciat en química per la UAB, feia classes de física i química al centre. També havia format part del grup de tutoria de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la UAB.

Segons el departament d'Educació, quan l'Institut de Calaf va saber que havien denunciat el professor per abusos sexuals a menors, es va activar el protocol i es va comunicar als serveis territorials de la Catalunya Central. A part de cessar-lo com a cap d'estudis, la direcció dels serveis territorials va contactar amb la Fundació Vicky Bernadet, com acostuma a fer en casos de delictes de violència sexual, per acompanyar el centre i les famílies. En aquest procés, l'institut va informar de la detenció del professor i s'ha establert un canal de contacte perquè si un alumne o una família volgués informar d'alguns fets relacionats amb el professor "tingui tot l'acompanyament".

Reunió virtual amb les famílies

L'AMPA de l'Institut de Calaf ha explicat a l'ARA que les famílies sabien des de dijous que el docent havia entrat a la presó i que dissabte el centre els va convocar a una reunió virtual que es va fer aquest dilluns. En la trobada, en què van participar la direcció de l'institut i representants de la Fundació Vicky Bernadet, els van explicar que s'investiga el professor per abusos sexuals a menors i tinença de pornografia infantil. També van anunciar a les famílies que l'havien apartat del càrrec de cap d'estudis i que "en principi en l'àmbit del centre no hi havia cap problema", segons asseguren des de l'AMPA. Tot i això, com havia expressat Educació, l'institut i la Fundació Vicky Bernadet s'han posat a disposició dels alumnes i les famílies per si hi hagués algun cas vinculat amb el docent.

Consultat per l'ARA, el departament ha manifestat que els delictes dels quals Educació té constància van passar fora del centre i ha afegit que de moment no pot donar més detalls de si un alumne o una família ha denunciat el professor a través del canal obert.

Segons la llei de protecció jurídica dels menors, i com a novetat introduïda el 2015, a l'administració educativa no hi poden treballar les persones que han estat condemnades amb sentència ferma en un delicte contra la llibertat sexual, que inclou les agressions i els abusos sexuals, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme, la prostitució, l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com el tràfic d'éssers humans. En la investigació contra el professor de l'Institut de Calaf no hi ha cap sentència perquè el cas tot just està en la fase d'instrucció judicial.